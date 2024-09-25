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        Haberler Magazin Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, atandığı Yayladere'de göreve başlamadı - Magazin haberleri

        Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, atandığı Yayladere'de göreve başlamadı

        Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, üzerinden 15 gün geçmesine rağmen henüz görevine başlamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:08 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:30
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        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
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        Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda 'Türkiye Güzeli' seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atanmıştı.

        Türkiye güzeli doktor İdil Bilgen, 15 gün geçmesine rağmen görevine başlamadı. Bilgen'in bu süre zarfında herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi vermesi gerektiği öğrenildi.

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        1650 rakımlı ve Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük 3'üncü ilçesi olan Yayladere'ye 9 Eylül'de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in, başvuru süresi geçti.

        Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi. Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

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        #İdil Bilgen

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