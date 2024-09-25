Beş saniye hayatlarımız için belirleyici olabilir! Dünya beş saniyeliğine yer çekimini kaybederse ne olur?

Yerçekimi cisimleri birbirlerine doğru çeker. Bir nesne ne kadar büyükse, çekim kuvveti de o kadar güçlü olur. Bir nesneye ne kadar yakınsanız, çekim kuvveti de o kadar güçlü olur.

Dünya elbette çok büyüktür ve bize çok yakındır. İnsanların yerde yürümesini sağlayan ve tüylerin ve ders kitaplarının yere düştüğünde düşmesine neden olan şey onun çekim gücüdür.