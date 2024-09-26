Yazmayı yeni öğrenen çocuklarınızın defterlerine dikkat edin! Çocuklarda ayna yazısı: Neden bazı harfler ters yazılıyor?

Dünyanın dört bir yanında ebeveynler ve öğretmenler, çocuklara okuma ve yazma becerilerini kazandırmak için büyük çaba sarf eder. Özellikle erken çocukluk döneminde çocuklar, harfleri doğru yazmakta zorluk çekerler. Bu dönemde en sık karşılaşılan durumlardan biri de bazı harflerin ve rakamların ters yazılmasıdır. Peki, çocuklar neden bazı harfleri ters yazıyor?