Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de Gazze için çağrıda bulunduğu konuşma dünya basınında

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulunda yaptığı ve Gazze konusunda uluslararası topluma artık harekete geçme çağrısında bulunduğu konuşma, yabancı basında geniş yer buldu.

Reuters ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM sistemi ve Batı dünyasının değerlerinin Gazze'de öldüğü değerlendirmesini, haber başlığında kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında, Gazze Şeridi'ne askeri saldırılar nedeniyle İsrail'e ve ona destek veren Batılı ülkelere sert eleştiriler yönelttiğine dikkati çekilen haberde, İsrail'in durdurulması için "insanlığın ittifakı" çağrısı yaptığı kaydedildi.

Haberde Erdoğan'ın, "Gazze'deki çocuklarla birlikte Birleşmiş Milletler sistemi de ölüyor, gerçek ölüyor, Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor, insanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları birer birer ölüyor." ifadesini kullandığı aktarıldı. REKLAM Erdoğan'ın bölgede ateşkes çabalarına yönelik ifadesine değinilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ateşkes için çalıştıklarını iddia edenler, İsrail'in katliamlarına devam edebilmesi için sahne arkasından silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor. Bu tutarsızlık ve samimiyetsizliktir." ifadesini kullandığı belirtildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde de Erdoğan'ın İsrail'i bölgeyi savaşa sürüklemekle suçladığı ve Gazze'de sadece çocukların değil, BM sisteminin de öldüğünü söylediği aktarıldı. Al Jazeera kuruluşu, İngilizce yayın yapan internet sitesinde yayımladığı haberinde, Erdoğan'ın "BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğü" ifadesini başlığa taşıdı Haberde, BM'nin Gazze konusunda eylemsizliğine karşı Erdoğan'ın sert eleştiriler getirdiği ve İsrail'i, Filistin topraklarını "dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına" dönüştürmekle suçladığı aktarıldı.

Erdoğan'ın "Size açıkça soruyorum: Gazze'dekiler ve işgal altındaki Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların hiçbir hakkı yok mu?" ifadelerinin kullanıldığı haberde, uluslararası toplumu "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve cinayet şebekesini" durdurmaya çağırdığı kaydedildi. REKLAM Netanyahu'nun Adolf Hitler ile kıyaslandığı vurgulanan haberde, Erdoğan'ın "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." ifadesi aktarıldı.

ABD Amerikan CNN televizyonu, haberinde, "BM sisteminin Gazze'de öldüğü" değerlendirmesini manşete çekti ve Erdoğan'ın "Gazze'de sadece çocuklar ölmüyor; BM sistemi de ölüyor, hakikat ölüyor, Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor, insanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları birer birer ölüyor" ifadesini kullandığı belirtildi. Haberde, Erdoğan'ın, İsrail hükümetini destekleyen ülkelere yönelik eleştirileri ve Netanyahu'nun durdurulması için dünya liderlerine çağrı yaptığına dikkati çekildi.

Erdoğan'ın konuşmasından "BM Güvenlik Konseyi'ne sesleniyorum, Gazze'deki soykırımı önlemek, bu zulmü, bu barbarlığı durdurmak için daha ne bekliyorsunuz?" cümlesi haberde kayda geçirildi. Bloomberg televizyonu, internet sitesinde yayımladığı "Türkiye'den Erdoğan, BM konuşmasında İsrail'i eleştirdi" başlıklı video kesitinde, Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verdi: REKLAM "İsrail yönetimi temel insan haklarını hiçe sayarak bir millete, bir halka karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını adım adım işgal etmektedir. Özgürlüğü, bağımsızlığı en temel hakları gasbedilen Filistinliler ise son derece haklı bir biçimde bu işgale, bu etnik temizlik faaliyetlerine karşı meşru direniş haklarını kullanmaktadır. Filistin halkının topraklarını işgal edenlere karşı sergilediği haklı direniş gayrimeşru gösterilemeyecek kadar asildir, onurludur, kahramancadır."

Videoda Erdoğan'ın, "İsrail üzerinde etki sahibi ülkeler 'tavşana kaç, tazıya tut' politikasıyla bu katliama açıkça ortak oluyor. Sahne önünde güya ateşkes için uğraşanlar, arka planda katliamlarını sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor." sözleri yer aldı. İspanya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma İspanyol basınında da geniş yer buldu. Gerek İspanyol gazeteleri gerekse televizyon kanallarındaki haberlerde Erdoğan’ın, Netanyahu için Hitler benzetmesi yapması ve İsrail'e destek veren ülkeleri eleştirmesi öne çıkarıldı.

İspanya devlet televizyonu RTVE haberinde , "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'yu Hitler'e benzeterek BM'den onu durdurmasını istedi. Erdoğan aynı zamanda İsrail'e destek veren ülkeleri de Gazze'deki katliamların işbirlikçileri olmakla suçladı." denildi. REKLAM El Periodico gazetesi ise "Erdoğan, Netanyahu'nun ve katil çetesinin, 70 yıl önce aynı Hitler'e yapıldığı şekilde durdurulması gerektiğini söyledi." şeklinde başlık atarken, El Pais gazetesi de "Erdoğan, Gazze krizi karşısında uluslararası kurumların eylemsiz kalmasını eleştirdi." diye yazdı.

Cadena Ser radyosu da "Türkiye Cumhurbaşkanı, Netanyahu'nun durdurulmak zorunda olduğunu söyleyerek, savaşı sonlandırmak için bir insanlık ittifakı istedi. Erdoğan konuşması sırasında BM'nin değerler sistemini eleştirip, Batı dünyasının Gazze'de öldüğünü söyledi." ifadelerini kullandı. Heraldo gazetesi de "Erdoğan, BM'den aynı Hitler'e yapılan gibi Netanyahu'nun da durdurulmasını istiyor" başlığını atarak, "Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni Netanyahu'ya müdahale etmemekle suçladı ve İsrail'e destek veren ülkeleri eleştirdi." değerlendirmesini yaptı.

Fransa Fransız basınında da Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler ile kıyasladığı belirtilerek, Erdoğan'ın "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." sözü öne çıkarıldı. REKLAM La Depeche gazetesi, Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki hitabında BM'yi eleştirdiğini kaydetti ve "Gazze'de ölen yalnızca çocuklar değil, aynı zamanda ölen BM sistemidir." ifadelerine yer verdi. L’Humanite gazetesinde yer alan haberde ise, Erdoğan'ın BM sisteminin "işlevsiz bir yapı" haline geldiğine dikkati çektiği ve Gazze'de bu sistemin öldüğünü belirttiği vurgulandı.

Fransız televizyon kanalı BFMTV de Erdoğan'ın BM sistemine getirdiği eleştirileri öne çıkararak, "BM sisteminin Gazze'de öldüğünü" dile getirdiğini aktardı. İtalya İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasını ilk sayfasından "Erdoğan'ın Batı'ya karşı öfkesi" başlığıyla duyurdu. Gazetenin iç sayfadaki haberinde de Erdoğan'ın BM'deki hitabında, Orta Doğu'da yaşananlar karşısındaki "kayıtsızlık ve suç ortaklığı nedeniyle Batı’nın değerlerinin öldüğüne dikkati çektiği belirtildi.

Erdoğan'ın 2018'den sonra ikinci defa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Nazi Almanyasının Diktatörü Adolf Hitler’i kıyasladığına işaret edilerek, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." ifadelerine yer verildi. REKLAM Haberde, Erdoğan'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki "Son akşam yemeği" skecini de "skandal" olarak tanımladığı aktarıldı. Almanya

Frankfurter Rundschau gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasıyla ilgili haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu önünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Adolf Hitler karşılaştırmasıyla sert şekilde saldırdı. Erdoğan, New York'ta yaptığı konuşmada, 'Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır' dedi." ifadelerini kullandı. Welt televizyon kanalı da Erdoğan'ın Netanyahu'yu Adolf Hitler ile karşılaştırdığını belirtti ve Erdoğan'ın "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." dediğini aktardı.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulundaki konuşmasında bir lokma kuru ekmek, bir yudum su, bir tas çorba bulamadığı için bugüne kadar yüzlerce Gazzeli çocuğun öldüğünü ve halen de ölmeye devam ettiğini söylemişti. Gazze'de sadece çocuklar değil aynı zamanda BM sisteminin, hakikatin, Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerlerin, insanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutlarının tek tek öldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği, ofislerini bastığı gazeteciler, sizin meslektaşınız değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan, siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." diyerek, İsrail'in oyalama ve aldatma hamlelerine daha fazla prim verilmemesi gerektiğinin altını çizmiş, 2735 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmadığı bir ortamda, İsrail'e yönelik zorlayıcı tedbirlerin gündeme alınması gerektiğini belirtmişti.