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        Haberler Ekonomi Sigorta DASK'lı her eve 150 bin lira karşılıksız acil ihtiyaç ödemesi - Sigorta Haberleri

        DASK'lı her eve 150 bin lira karşılıksız acil ihtiyaç ödemesi

        Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, deprem ve sel gibi doğal afetlerde DASK'ı olan her eve 150 bin liralık acil ihtiyaç ödemesi yapacaklarını söyledi. Kurumun geliştirdiği ve yakında hayata geçecek DASK uygulamasının deprem anında erken uyarı vereceğini kaydeden Turgut ayrıca yine yılbaşında hayata geçmesi beklenen Zorunlu Afet Sigortası'nın bir sonraki adımda göktaşı ve obruk zararlarını da içereceğini söyledi.

        Giriş: 26.09.2024 - 07:30 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:22
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        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
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        Yılbaşında ismi Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) olarak değişecek olan Doğal Afet Sigortası (DASK) vatandaşın hayatında önemli değişikliklere neden olacak düzenlemelere gidiyor. DASK'sız Olmaz programına katılan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, deprem ve sel gibi doğal afetlerde DASK poliçesi olan her eve 150 bin liralık acil ihtiyaç ödemesi yapacaklarını söyledi. Turgut deprem ve sel gibi afetlerde teminatsız ödenecek ve sonrasında da hasar ödemesinden düşülmeyecek olan 150 bin liranın o anda evde oturan vatandaşlara (eğer kiracı oturuyorsa kiracıya) acil ihtiyaçlarının karşılanması için verileceğini kaydetti. Bu tutarı almak için tek şart evin DASK poliçesinin olması.

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        UYGULAMA DEPREMİ HABER VERECEK

        Turgut, kurumun geliştirdiği ve yakında hayata geçecek DASK uygulamasının deprem anında erken uyarı vereceğini de kaydetti. Şu anda bilim dünyasından önemli kurumlar ile çalışma yaptıklarını anlatan Turgut, "Henüz proje aşamasında ama eğer projenin uygulama ile entegrasyonu sağlayabilirsek uygulama depremi diğer kurumlara göre 40-45 saniye önce haber verecek. Bu sırada doğalgaz ve elektriklerin kesilmesi alt kattakilerin tahliyesi gibi bir çok avantaj sağlanabilecek. DASK bünyesinde gerçekleşen proje, rasathaneden daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olacak. Merkezde deprem olduğunda çevreye, uzak yerlere haber verilmiş olacak. Uygulama ile ayrıca sigortanın bittiği haber alınacak. Hasar ödemesi için gerekil tüm seyrin sorgulaması yapılabilecek" diye konuştu.

        AFET BÖLGELERİNDE PRİM ORTALAMA YÜZDE 30 ARTACAK

        DASK'ın yerine gelecek olan Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) çalışmalarının neredeyse sona geldiğini ifade eden Turgut, "ZAS'a dönüşümün temel amacı sel, dolu, yer kayması, orman yangını (dünyada ilk kez) gibi doğal afetleri da kapsamak istememiz" dedi. Doğal afetlerin yıkıcı yaşandığı yerlerde ödenen primlerin ortalama yüzde 30 civarında artabileceğini anlatan Turgut ancak örneğin sel, orman yangını ve yer kayması gibi afet riski olmayan yerlerde primin yüzde 10 gibi cüzi miktarda artabileceğini kaydetti. Turgut'un anlattığı sisteme göre Türkiye, mahallelere kadar inen bir fiyatlama çalışması ile deprem için 7 sel için 5 ayrı riskli bölgeye ayrıldı. Sizin eviniz her bir doğal afet için hangi bölgede bulunuyorsa ona göre bir prim ödemeniz olacak.

        GÖKTAŞI VE OBRUK SİGORTASI

        DASK primlerinin taksit taksit ödenebilmesini sağlayacak düzenlemeyi de hayata geçireceklerini bildiren Turgut ayrıca yine yılbaşında hayata geçmesi beklenen Zorunlu Afet Sigortası'nın bir sonraki adımda göktaşı ve obruk zararlarını da içereceğini söyledi. Tabii ki hem göktaşı hem obruk sigortası tarım alanlarını değil evleri karşılayacak. Turgut, Kahramanmaraş depremlerinin ardından getirilen düzenleme ile DASK poliçelerinin artık enflasyon korumalı olduğunu, hasar ödeme tutarlarının her ay enflasyon oranında arttığını da sözlerine ekledi.

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        #Deprem
        #DASK
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        #Zorunlu Afet Sigortası
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