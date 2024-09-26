Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
Tekirdağ'da, tartıştığı servis şoförü 34 yaşındaki Tolga Çelik'i bıçaklayarak öldürüp, çevredekilere "Adamı vurdum, polis çağırın, beni alsın" diyen 65 yaşındaki Nevzat Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz'ın ifadesinde, balık satarken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Çelik'in kendisine korna çalması üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi
Tekirdağ'da olay, Süleymanpaşa ilçesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Seyyar balıkçılık yapan Nevzat Yılmaz (65) ile servis şoförü Tolga Çelik (34) arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
"ADAMI VURDUM POLİS ÇAĞIRIN BENİ ALSIN"
DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında Nevzat Yılmaz, üzerinde taşıdığı bıçakla Çelik’i çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Çelik kanlar içinde yere yığılırken, Yılmaz ise çevrede bulunanlara "Adamı vurdum, polis çağırın, beni alsın" diye seslendi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADIHayatını kaybeden Tolga Çelik, 34 yaşındaydı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Tolga Çelik, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
KORNA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ
Gözaltına alınan Nevzat Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz'ın ifadesinde, balık satarken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Çelik'in kendisine korna çalması üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.
"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Nevzat Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.