Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!

Tekirdağ'da olay, Süleymanpaşa ilçesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Seyyar balıkçılık yapan Nevzat Yılmaz (65) ile servis şoförü Tolga Çelik (34) arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çelik kanlar içinde yere yığılırken, Yılmaz ise çevrede bulunanlara "Adamı vurdum, polis çağırın, beni alsın" diye seslendi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Hayatını kaybeden Tolga Çelik, 34 yaşındaydı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Tolga Çelik, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.