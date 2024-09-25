Paris Moda Haftası'nda en çok ünlüyü bir araya getiren defile
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defile, tam bir ünlüler gösterisiydi. Oyuncular Jane Fonda ile Eva Longoria; ünlü modeller Heidi Klum, Kendall Jenner, Cara Delevingne ve daha fazlası podyumun tozunu attırdı
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Son zamanların en çok ünlü ismini bir araya getiren defilesi, önceki gün Paris'te düzenlendi. Paris Moda Haftası kapsamında, Fransa'nın başkentinde düzenlenen güzellik markası defilesinde 'Rüya Takımı' olarak adlandırılan ünlü isimler podyumda yürüdü.
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Oyuncular, şarkıcılar, aktivistler, modeller Place de l’Opéra'daki podyumda boy gösterdi.
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Bu yılki etkinliğin teması, kadınların güçlenmesini, katılımını ve kız kardeşliğini kutlayan 'Değerinizi Yürütün' olarak belirlendi.
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Hollywood'un ikonik yıldızı ve aynı zamanda bir aktivist olan Jane Fonda, podyumun en dikkat çeken ismi oldu.
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86 yaşındaki Oscar'lı oyuncu metalik renkte bir trençkot ve spor ayakkbıyla podyumda parladı.
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Gösterinin bir başka dikkat çeken ismi, ünlü oyuncu Eva Longoria oldu.
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Beyaz tülden bir kıyafetle yürüyen 49 yaşındaki oyuncu, podyuma elinde rujla çıktı.
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Dudağına ruj sürerek pozlar veren Eva Longoria, defilenin ünlü modelleriyle de el ele yürüdü.
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Günümüzün en ünlü modelleri arasında yer alan Kendall Jenner ve Cara Delevingne ile birlikte 1990'lı yılların en ünlü modelleri arasında yer alan Heidi Klum da gösteride boy gösterdi.
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Kendall Jenner kırmızı elbisesiyle tezahüratlar podyuma çıktığında, sahne ekranına "Değerinizi kutlayın", "Güzellik bir sestir", "Farklı olmaya cesaret edin", "Değerinizi kucaklayın", "Siz buna değersiniz" yazıları yansıtıldı.
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Defilede şarkıcı Camila Cabello, oyuncu Andie MacDowell ve 'Bridgerton' dizisi yıldızı Simone Ashley de en dikkat çeken isimlerden oldu.
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İşte Paris Moda Haftası'na damga vuran defileye katılan isimler...
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Heidi Klum
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Cara Delevingne
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Andie MacDowell
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Aishwarya Rai
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Cindy Bruna
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Aishwarya Rai
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Kendall Jenner
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Luma Grothe
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Larissa Manoela
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Pia Wurtzbach
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Simone Ashley
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Yseult
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Lena Gercke