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        Haberler Dünya İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı: Ordunun planına hükümetten muhalefet | Dış Haberler

        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı: Ordunun planına hükümetten muhalefet

        Lübnan'da bulunan Hizbullah grubuna saldırılarını sıklaştıran İsrail'de, operasyonla ilgili görüş ayrılıkları olduğu iddia edildi. Bazı komutanların Hizbullah'a saldırıların devamı ve sıklaşması gerektiğini düşündüğü öne sürülürken, hükümette Hamas'la ateşkes imzalamadan yeni bir cephe açmanın İsrail için yıpratıcı ve geri dönülmez olacağını düşünenler var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 10:03 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:03
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        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
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        İsrail'in Lübnan'a hava saldırıları ve Hizbullah yönetim kadrosuna yönelik operasyonları yoğun bir tempoda devam ediyor.

        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
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        New York Times'ta yayımlanan bir habere göre ise İsrail ordusu ile hükümeti arasında görüş ayrılıkları var.

        Bazı İsrailli yetkililer, 'şahin' generallerin Hizbullah'ın geri adım atmaya zorlanabileceğini düşündüğünü söylerken, hükümetteki diğer yetkililer ise İsrail'in savaşı genişletmeden önce Hamas ile bir anlaşmaya varması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

        Bazı bakanlar endişeli

        Gazetenin beş üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail geçtiğimiz hafta Hizbullah'a düzenlediği bir dizi saldırıyla kısa vadede birçok hedefe ulaştı; ancak yetkililer, sükûnetin sağlanması ve yerlerinden edilen on binlerce insanın İsrail'in kuzeyine geri dönmesi konusunda net bir stratejinin olmamasından duydukları endişeyi de dile getirdi.

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        Hizbullah'a karşı operasyonlar, İsrail istihbaratının Hizbullah'a ait çağrı cihazlarını havaya uçurma operasyonunun açığa çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemesinin ardından neredeyse tesadüfen ve son dakika başladı. Yetkililer, planın geçen hafta başına kadar devreye sokulmaması halinde Hizbullah'ın bunu muhtemelen telsizleri hedef alan ikinci bir operasyonla birlikte keşfedebileceğini söyledi. Böylece Lübnan'da baş döndürücü bir saldırı haftası başladı.

        Yetkililer, Hizbullah'a yönelik yoğunlaştırılmış saldırıların, örgütün geri adım atmaya zorlanabileceğini düşünen bazı şahin generallerin görüşlerini yansıttığını belirtirken, hükümet içindeki bazı bakanların ise İsrail'in başka bir savaş alanına yönelmeden önce Hamas'la ateşkes ve rehine anlaşması konusunda bir anlaşmaya varması gerektiğine inandığını söyledi.

        "Topyekün savaşa yol açabilir"

        Başbakan Benjamin Netanyahu, Hamas'ın savaştan 'sağ' çıkmasını sağlayacak bir ateşkese karşı çıkıyor. The Times'a konuşan mevcut ve eski üç yetkiliye göre, çatışmaları tırmandırma kararı bazı üst düzey yetkililerin güçlü muhalefetiyle karşılaştı. Yetkililer, bu tür eylemlerin yüz yüze çatışmalarla topyekûn savaşa yol açabileceğinden endişe ettiklerini ve İsraillilerin kuzeye dönüşünün önünü nasıl açacaklarını sorguladıklarını söyledi.

        Hizbullah, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in kuzeyini hedef alıyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ve Hamas Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varana kadar örgütün İsrail'e ateş açmayı durdurmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

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