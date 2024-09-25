Donald Trump'tan İran'ın suikast iddialarına ilişkin: Tüm ABD ordusu izliyor
Temmuz ayında suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Trump'ın, ABD istihbarat yetkilileriyle yaptığı görüşmede İran'ın kendisine yönelik suikast düzenleyeceği iddiaları hakkında bilgilendirildiği açıklandı. Trump bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İran'ın hayatıma yönelik büyük tehditleri. Tüm ABD ordusu izliyor ve bekliyor. İran tarafından işe yaramayan hamleler yapıldı, ancak tekrar deneyecekler. Daha önce hiç görmediğim kadar çok adam, silah ve teçhizatla çevriliyim." dedi
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Temmuz ayında seçim mitinginde suikast girişimine uğramış, sağ kulağından yaralanmıştı. Trump'a yönelik suikast girişimi, eski başkanın yeterince iyi korunamadığına dair soru işaretlerini gündeme getirmişti.
Donald Trump'ın ekibi, ABD istihbarat yetkililerinin İran'ın Trump'a suikast düzenleyeceği yönündeki iddialar hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi tarafından İran'ın kendisine suikast düzenleyerek ABD'de istikrarsızlaştırma ve kaos yaratma çabasıyla gerçek ve belirli tehditler hakkında bilgilendirildi." denildi.
İstihbarat yetkilileri, İran tehditlerinin "son birkaç ayda arttığını" tespit ettiğini ve ABD hükümet yetkililerinin Trump'ı korumak ve seçimlerin etkilenmemesini sağlamak için çalıştığını söyledi.
Trump, bu görüşmenin ardından sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yaptı ve İran'ın hayatına yönelik tehditleri olduğunu söyledi.
Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İran'ın hayatıma yönelik büyük tehditleri. Tüm ABD ordusu izliyor ve bekliyor. İran tarafından işe yaramayan hamleler yapıldı, ancak tekrar deneyecekler. Kimse için iyi bir durum değil. Daha önce hiç görmediğim kadar çok adam, silah ve teçhizatla çevriliyim. Gizli Servis'e çok daha fazla para verilmesini oybirliğiyle onaylayan Kongre'ye teşekkürler. Cumhuriyetçilerin ve Demokratların bir konuda bir araya geldiğini görmek güzel.
Eski bir Başkana yapılan saldırı, saldırgan için bir Ölüm Dileğidir!"
İran daha önce ABD'nin Amerikan işlerine müdahale ettiği iddialarını reddetmişti. İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler'deki daimi misyonu ve ODNI, Salı günü geç saatlerde yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.