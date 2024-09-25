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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sevindiren haber! Türkiye güneşli, sıcaklıklar artıyor - 25 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sevindiren haber! Türkiye güneşli, sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 07:26 Güncelleme: 25.09.2024 - 07:26
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        Sevindiren haber! Türkiye güneşli, sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 27°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 30°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 25°

        Bursa

        Güneşli 26°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 31°

        Gaziantep

        Güneşli 29°

        Ağrı

        Güneşli 22°

        Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ADANA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

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        ESKİŞEHİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        KONYA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        DÜZCE °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        SİNOP °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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        TRABZON °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

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