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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza

        Reklam Kurulu'nun 10 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen son toplantısında abonelik hizmetlerine ilişkin tuzakları ele aldı. Reklam Kurulu söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 22 milyon 414 bin 861 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Bu sene Reklam Kurulu toplantılarında yanıltıcı reklamlara yönelik cezalarda son dönemlerde yaptıkları fahiş zamlarla gündemden düşmeyen operatörler öne çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:40
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        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
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        Reklam Kurulu’nun 10 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen 349 sayılı toplantısında, 144 adet dosyadan 118’i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 22 milyon 414 bin 861 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

        ABONELİK HİZMETLERİNE YÖNELİK YANILTICI UYGULAMALARA CEZA

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda tüketicilere önceden seçili olarak sunulan bazı abonelik paketleri ya da bunlara bağlı ek hizmetler, güncellenen üyelik sözleşmelerinde kabul etme seçeneğinin reddetme seçeneğine göre daha çok vurgulanması gibi manipülatif unsurlar da değerlendirildi. Ayrıca, tüketicilerin istedikleri abonelik paketini yükseltmeden satın alma işlemini tamamlamalarını zorlaştıran arayüz tasarımlarının kullanılması gibi uygulamalar ele alındı.

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        Buna göre toplantıda, şeffaf kriterler ve sayısal veriler belirtilmeden belirli abonelik paketlerinin popüler olduğu yönünde yapılan vurgular ve ücretsiz deneme fırsatlarının sunulması için tüketicilerden ödeme yöntemi bilgilerinin zorunlu olarak istenmesi gibi uygulamaların da tüketici iradesini olumsuz yönde etkileyen yanıltıcı ticari yöntemler olduğu belirtildi. Bu tür uygulamalarda bulunan firmalara idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

        "Reklam Kurulu’nun tüketicilerin muhtelif sektörlerde dijital mecralarda karşı karşıya kaldığı aldatıcı ticari tasarımlara yönelik incelemeleri devam ediyor" denilen açıklamada Reklam Kurulu'nun aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 173 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 187 milyon 456 bin 473 lira idari para cezası uyguladığı ifade edildi.

        Operatörlere zam tepkisi
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        OPERATÖRLERİN YANILTICI REKLAMLARINA DA CEZA

        Bu sene Reklam Kurulu toplantılarında yanıltıcı reklamlara yönelik cezalarda son dönemlerde yaptıkları fahiş zamlarla gündemden düşmeyen operatörler öne çıktı.

        13 Ağustos 2024 tarihli, 348 sayılı son Reklam Kurulu toplantısında;

        - Turknet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne "www.turk.net adresli internet sitesinde yer alan "Beğenmezseniz paranız iade" başlıklı reklam" için reklamda tüketiciye iletilmesi gereken bilgilerde eksiklik bulunduğu nedeniyle anılan reklamları durdurma cezası

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        - Ttnet Anonim Şirketi'ne "turktelekom.com.tr adresli internet sitesinde yer alan "100 Mbps'de

        büyük fırsat" başlıklı reklam" için tüketici mağduriyetine yol açtığı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 550 bin 59 TL para cezası

        - Ttnet Anonim Şirketi'ne "Türk Telekom mobil uygulaması üzerinden taahhüt süresi bitmek

        üzere olan tüketicilere sunulan teklife ilişkin reklamlar" için tüketici mağduriyetine yol açtığı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle anılan reklamları durdurma cezası

        - TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. "bireysel.turktelekom.com.tr/mobil/yeni-musteri-tarife-vepaketleri/faturali-tarifeler/ugurlu-10gb-tarifesi isimli internet adresi üzerinden “Uğurlu 10 GB”

        tarifesine ilişkin gerçekleştirilen reklam ve tanıtımlar" için tüketici mağduriyetine yol açtığı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle anılan reklamları durdurma cezası

        - TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. "“selfycomtr” kullanıcı isimli Instagram hesabı üzerinden "Selfy’lilere Cuma günleri www.biletix.com’dan %25 indirim” içeriği ile gerçekleştirilen reklam ve

        tanıtımlar" için reklamın tüketici üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurulduğunda gerçeği yansıtmadığı, tüketici mağduriyetine yol açtığı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği belirtilerek 550 bin 59 TL ve anılan reklamları durdurma cezası

        - Mavi Digital Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. "D-Smart GO isimli isteğe bağlı yayın hizmeti platformunun www.dsmartgo.com.tr adresli internet sitesi ana sayfasında yer alan “Taahhüt yok. Dilediğin zaman iptal et ya da değiştir.” şeklinde abonelik iptal hakkına ilişkin tanıtım ve ticari

        uygulamalar" için haksız ticari uygulama niteliğinde olduğu sebebiyle 550 bin 59 TL idari para ve anılan reklamlar ile haksız ticari uygulamaları durdurma cezası

        - TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş'nin "Kamuya Özel 15 GB tarifesine ilişkin kısa mesaj aracılığıyla

        gerçekleştirilen reklam ve tanıtımlar" için anılan reklamları durdurma cezası verildi.

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        2024 YILINDA OPERATÖRLERE CEZA YAĞDI

        Reklam Kurulu bu yıl içerisinde 9 kez toplanırken ilgili firmalara 8 toplantıda reklam durdurma ve para cezası olmak üzere pek çok cezai yaptırımda bulundu.

        Buna göre Turknet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne reklamları durdurma cezası, Ttnet Anonim Şirketi'ne 2 adet reklamları durdurma cezası + 550.059 TL idari para cezası, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye 3 adet reklamları durdurma cezası + 550.059 TL idari para cezası, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'ye 1 adet reklamları durdurma cezası + 2.200.258 TL idari para cezası, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye 3 adet reklamları durdurma cezası + 34.701 TL idari para cezası, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ise 1 adet reklamları durdurma cezası verildi.

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