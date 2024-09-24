Tomris Giritlioğlu için Veda töreni düzenlendi

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Tomris Giritlioğlu, uzun süredir tedavisini gördüğü akciğer kanserine 66 yaşında yenik düştü.

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Veda törenine; Tomris Giritlioğlu'nun ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

Yapılan konuşmalarda; Giritlioğlu'nun sinema ve TV için neden önemli biri olduğunun altını çizilirken kaybından dolayı üzüntüler dile getirildi.

Törende bir konuşma yapan oyuncu Cansel Elçin; "Bizlerin sektördeki herkesin bir anısı vardır onunla. Onunla çalışanlar, onunla beraber olanlar yetim kaldı" dedi.

Konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan erkek kardeşi Başar Arcak ise "O kadar güzel şeyler söylediler ki o zaman daha da gurur duydum. İyi ki benim ablammış. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

Sözlerine; "Canım annem, büyük aşkım, sonsuz flörtüm" diye başlayan oğlu Ilgaz Giritlioğlu ise duygularını; "Tomris'in oğlu olmak hem çok zor hem de çok kolay. Çetin ceviz bir hayat, uykusuz montaj odaları, çok fazla senarist, kostümler, güzel oyuncular ve kameralarda dolu, nefes kesen bir hayat. Seninle çok gurur duyuyorum" şeklinde dile getirdi.

Tomris Giritlioğlu için bugün ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camiinde cenaze namazı kılınacak. 67 yaşında hayatını kaybeden Giritlioğlu'nun cenazesi 25 Eylül Çarşamba günü Antakya Asri Mezarlığında toprağa verilecek.