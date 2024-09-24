Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da özel bir okulda görevli 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni B.N.Ç. 14 yaşındaki öğrencisi M.A. ile sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladı.

BABASI CİNSEL TACİZİ OĞLUNUN TELEFONUNDA GÖRDÜ DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre bir süre sonra kadın öğretmen B.N.Ç., öğrencisini evine davet ederek cinsel istismarda bulundu. Yaşanan bu durumu fark eden M.A.'nın babası, oğlunun telefonunu inceledikten sonra savcılığa başvuruda bulundu.

ÇOCUKTAN İLİŞKİ İTİRAFI Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A., öğretmeniyle sosyal medya üzerinden mesajlaştıklarını ve aralarında yakınlaşma olduğunu söyledi. 27 Mayıs'tan itibaren öğretmeninin evine gidip film izlediklerini ve 4 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını anlatan öğrenci, kimsenin zorlamadığını kendi istekleriyle birlikte olduklarını ancak durumu ailesinin öğrenmesi üzerine utandığı için şikâyetçi olduğunu belirtti. REKLAM

"BANA 16 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ" Gözaltına alındıktan sonra ifade veren 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni B.N.Ç. ise ifadesinde, öğrencisinin ilk mesajı attığını söyleyerek, "Cinsel birliktelik yaşamadık. 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum, bana 16 yaşında olduğunu söyledi. Yaşının küçük olduğunu bilseydim, sevgili olmazdım" dedi. KARAR ONANIRSA 14 YIL 7 AY HAPİS YATACAK İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İspanyolca öğretmeni B.N.Ç., 'Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçları kapsamında 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Tutuklu yargılanan öğretmen 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tutuksuz yargılama devam ederken kararın onanması halinde öğretmen tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilecek.