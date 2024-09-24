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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Erden Timur ve Cenk Ergün açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Erden Timur ve Cenk Ergün açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da ortak yayınında soruları yanıtladı. Erden Timur'un ayrılığı ve Cenk Ergün'ün istifası hakkında konuşan Özbek, "Erden'e şunu tavsiye ettim 'beraber iyi iş yapıyoruz, devam etmemizde fayda var" ifadelerini kullanırken Cenk Ergün'ün istifası hakkında da "Sosyal medya üzerinden istifa olmaz" dedi. İşte Özbek'in açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 23:28 Güncelleme: 25.09.2024 - 00:23
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        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da ortak yayınında konuştu. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlayan Özbek, Erden Timur'un ayrılığı ve Cenk Ergün'ün istifası hakkında önemli sözler söyledi.

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        İşte Özbek'in açıklamaları:

        ERDEN TİMUR NEDEN AYRILDI?

        "Erden'le 2 sene beraber çalıştık. Çok başarılı yönetim gösterdik. Erden'le konuştuğumda, kendisi sportif A.Ş'deydi, devam etmesinin iyi olacağını söyledim. O da kulübe fazla mesai ayırdığını söyledi. 2 sene üst üste şampiyon olduk. İşlerinin etkilendiğini söyleyerek yönetime devam etmek istemediğini söyledi. İleride mutlaka Galatasaray'ın yönetimlerinde her türlü seviyede hizmet etmeye devam edecek. Tutunacak dalım yok lafını hangi psikoloji içinde söylediğini bilmiyorum. Geçtiğimiz 2 sene boyunca Erden hakkındaki yorumlarımı hiç dinlediniz mi? Fazla kelime söylemeye gerek yok. İnsanların çeşitli sebepleri olabilir. Ali Yüce dediniz, kendisine göre sebebi var. Bu sözü kendisine sormak lazım. Galatasaray'a hizmet eden kişilerle ilgili herhangi sorunumuz olmadı. Erden'e şunu tavsiye ettim 'beraber iyi iş yapıyoruz, devam etmemizde fayda var'. Bunu söyledim."

        "CENK ERGÜN'ÜN İSTİFA EDİŞ ŞEKLİNİ TASVİP ETMİYORUM"

        "Cenk Ergün'ün istifa ediş şeklini tasvip etmiyorum. Ben onun abisiyim, onun başkanıyım. Böyle sosyal medya üzerinden istifa olmaz. Bunu bir tarafa koyun. Onun abisi olmam hasebiyle. Kırgınlık yok. Kızgınlık var. Böyle istifa olmaz. Kendisiyle geçmiş dönemde de çalıştım. Sevdiğim, becerikli, işini bilen kardeşim. Gelirsin oturup konuşuruz, nedir derdin, sıkıntın konuşuruz. Çok bunaldığı yönler var biliyorum, sosyal medyada. Bunun yolu bu şekilde istifa etmek değil. Oturup konuşma fırsatımız olmadı. Belli bir süre seyahate gitti, döndüğünde konuşacağım. Kızgınlık doğru kelime. Cenk'in neticede abisiyim ama kendisi de profesyonel. Bütün bunları dikkate aldığımızda bir usül vardır. Anlatırsın, yardımcı olabiliyorsak çözeriz. Buna fırsatımız olmadı. Transfer dönemi bitti, izine gitti. Döndüğü zaman kendisiyle konuşacağım, kızgın olduğum kesin."

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