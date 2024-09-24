Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun film gibi hayat hikayesi ortaya çıktı

ESKİ EŞİ DE PİLOT OLAN ASTER, 2 OĞLUNUN DOĞUMUNU YAPTIRMIŞ

Veteriner hekim kimliği de olan Doğum Hastalıkları Uzmanı Aster, oğulları Kaan (19) ve Batu’nun (16), sezaryenle doğumunu kendisi gerçekleştirdi. Ünal Aster’in ayrıldığı eşi Gamze Zorlu da kendisi gibi pilot.

Özel bir havacılık şirketinde öğretmen pilotluk eğitimi alan Gamze Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2 çocuğunun babasına veda etti. Zorlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: