Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti

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Sayıştay Başkanlığı belediyelerce verilen harca konu olan bazı hizmetlerden farklı isimlerle çifte harç alındığını ve bunun yönetmeliklere aykırı olduğunu bildirdi.

Sayıştay tarafından yayımlanan 2023 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunda 2464 sayılı Kanun’un “Çeşitli harçların uygulama esasları ve ödenmesi” başlıklı 85’inci maddesinde; harçların uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirleneceği ifade edildi. Bu kapsamda da “2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

REKLAM Raporda şu değerlendirme yer aldı: "Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Kanun’da belirtilen ve harç konusu yapılan işlerde belediye tarafından verilen hizmetin karşılığında ilgililerden harç tahsilatı yapılacağı, söz konusu hizmetler veya bu hizmetlerin unsurlarından olan bazı kısımlar için her ne ad altında olursa olsun ayrıca ücret istenemeyeceği, belediye meclislerince belirlenecek ücret tarifesine göre ilgililerden alınacak ücretlerin ise ancak harç konusu yapılmayan, zorunlu tutulmayan ve ilgililerin isteği doğrultusunda sunulan hizmetlere münhasır olduğu anlaşılmaktadır."

Rapora göre yapılan denetimler sonucunda bazı belediyelerde harç alınan hizmetler veya bu hizmetlerin içinde yer alan bazı kısımlar için ayrıca ücret tarifesi belirlendiği, söz konusu ücretlerin zorunlu tutulduğu, ödenmemesi durumunda harç konusu hizmetin de ilgili idare tarafından tamamlanmadığının tespit edildi. REKLAM Bu hususa ilişkin örneklere raporda şu şekilde yer verildi: • “Plan ve proje tasdik harcı” yanında, “Plan Tadilatı Tasdik Ücreti” talep edilmesi, • “Yapı kullanma izni harcı” yanında, “İskân Ücreti” talep edilmesi, • “İşyeri açma izni harcı” yanında, “İşyeri Açma Ruhsatı Ücreti” (yeni açılacak iş yerlerinden), “Muayene ücreti” (yeni açılacak iş yerlerinden), “İş yeri açma ücreti” talep edilmesi.