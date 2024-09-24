Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.071,60 %1,86
        DOLAR 34,1360 %-0,01
        EURO 38,0670 %0,26
        GRAM ALTIN 2.883,84 %-0,05
        FAİZ 41,42 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 33,88 %0,48
        BITCOIN 63.450,00 %0,21
        GBP/TRY 45,7265 %0,27
        EUR/USD 1,1141 %0,27
        BRENT 75,35 %1,96
        ÇEYREK ALTIN 4.715,07 %-0,05
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti - İş-Yaşam Haberleri

        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti

        Sayıştay tarafından yayımlanan raporda bazı kamu idarelerinde 2021 yılında yayımlanan ve kamuda tasarruf tedbirlerini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne aykırı harcamalar tespit edildiği belirtildi. Raporda kamu kuruluşları tarafından söz konusu genelgeyle yasaklanan tanıtıma yönelik basım hizmet ihaleleri gerçekleştirildiği ve kitapçık, takvim, ajanda, el ilanı, katalog gibi dokümanlar için basım hizmeti harcaması yapıldığı ve Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar haricindeki faaliyetler sebebiyle temsil ve tören harcaması yapıldığı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sayıştay'ın yayımladığı 2023 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu'nda kamu tasarruf tedbirleri kararlarına uygun olmayan tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı belirtildi.

        Raporda 2021 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyet olduğu belirtilerek kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak tasarruf tedbirlerinin alındığı hatırlatıldı.

        Söz konusu genelgenin “Basın ve Yayın Giderleri” başlıklı bölümünde, idare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınların basılmayacağı, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımının elektronik ortamda yapılacağı, “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri” başlıklı bölümünde, uluslararası toplantılar ile millî bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler sebebiyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler tertip edilmeyeceği, hediye verilmeyeceği hüküm altına alındığı belirtildi.

        REKLAM

        BASIM HİZMETİ, TEMSİL VE TÖREN HARCAMALARI

        Sayıştay raporuna göre yapılan denetimlerde bazı kamu idarelerinde tasarruf tedbirleri genelgelerine aykırı olarak,

        • Tanıtıma yönelik basım hizmet ihaleleri gerçekleştirildiği ve kitapçık, takvim, ajanda, el ilanı, katalog gibi dokümanlar için basım hizmeti harcaması yapıldığı,

        • Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar haricindeki faaliyetler sebebiyle temsil ve

        tören harcaması yapıldığı tespit edildi.

        Kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Son yolculuğuna uğurlanıyor
        Son yolculuğuna uğurlanıyor
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Habertürk Anasayfa