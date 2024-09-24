Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tartıştığı eski sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla hayatına son verdi.

AA'da yer alan habere göre Serdal Çelik (29), eski sevgilisi Berrin Yılmaz'ın (32) evine gitti.

Evde yaşanan tartışma sırasında Çelik tabancayla Yılmaz'ı öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay anında Yılmaz'ın 17 yaşındaki kızı B.M'nin de evde olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cansız bedenler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS TARAFINDAN ARANIYORDU

DHA'da yer alan habere göre Çelik'in 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan arandığı ayrıca 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Hırsızlık' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Fotoğraflar: DHA