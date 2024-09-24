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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler | Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe! | Son dakika haberleri

        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!

        Van'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 66 milyon lira olan 22 kilogram külçe altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 08:54 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:49
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        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
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        Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        PİYASA DEĞERİ 66 MİLYON TL

        AA'da yer alan habere göre bu kapsamda, tespit edilen araçta arama yapan ekipler, piyasa değeri 66 milyon lira olan gümrük kaçağı 22 kilogram külçe altın ele geçirdi.

        BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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