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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Eğitim uçağı düştü! 2 can kaybı var | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

        Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Kazada uçağın Yenişehir Havaalanı apron kısmına düştüğü ve yaşamını yitiren pilotların da Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı olduğu öğrenildi. Oyuncu Zafer Algöz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pilot arkadaşım Ünal Aster'i Bursa'da eğitim uçuşunda kaybetmişiz. Güne böyle bir haberle başlamak çok acı. Çok üzdün bizi kaptan" ifadelerini kullandı. Öte yandan kazanın iniş-kalkış çalışması sırasında meydana geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.09.2024 - 09:34 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:50
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        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
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        Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

        Hayatını kaybeden öğretmen pilot Ünal Aster
        Hayatını kaybeden öğretmen pilot Ünal Aster

        ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Hayatını kaybeden öğretmen pilot Ünal Aster
        Hayatını kaybeden öğretmen pilot Ünal Aster
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        KİMLİKLERİ BELLİ OLDU, KALKIŞTAN SONRA DÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilotun Ünal Aster (61), öğretmen pilot adayının Emir Gülal Nalcı (43) olduğu öğrenildi.

        Hayatını kaybeden öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı
        Hayatını kaybeden öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı

        Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçağın Fenix Havacılık'a ait olduğu belirtildi.

        ACİL İNİŞ ÇALIŞMASI YAPTIĞI SIRADA TAKLA ATMIŞ

        Öte yandan iki pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasının, iniş-kalkış çalışması sırasında meydana geldiği öğrenildi. Fenix Havacılığa ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağının sol kanadının, 07 pistine acil iniş çalışması yaptığı sırada piste değdiği ve uçağın takla attığı belirtildi.

        "ÇOK ÜZDÜN BİZİ KAPTAN"

        Oyuncu Zafer Algöz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pilot arkadaşım Ünal Aster’i Bursa'da eğitim uçuşunda kaybetmişiz.Güne böyle bir haberle başlamak çok acı. Çok üzdün bizi kaptan" ifadelerini kullandı.

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        #son dakika
        #Bursa
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