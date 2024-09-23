Zonguldak'ta olay, nisan ayında Gökçebey ilçesine bağlı Tepeköy'de meydana geldi. H.B. (37), hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelen eski eşi Cengiz B.'nin (46) ağzını bornoz kuşağıyla kapatıp, boğazına bıçak dayayıp, tehdit ederek kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında Cengiz B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Cengiz B. jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamaları reddederken, evdeki bir bıçakta DNA'sı ve vücudunda H.B.'ye ait tırnak izleri bulunması nedeniyle tutuklandı.

Cengiz B. hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Cengiz B. ile avukatı hazır bulunurken, şikayetçi tarafından katılan olmadı.

Cengiz B., savunmasında, "Şikayetten 10 gün önce de eşimin evine gittim, biraz konuşup rızasıyla ilişkiye girdik. Eşime ekonomik olarak destek oluyordum, faturalarını ödüyordum. O gün de para verip, evden ayrıldım. Olay zamanı bana oğlumla haber yollayıp, çağırdı. Gece eve gittim, telefonla konuşuyordu. Kapatmasını bekledim. Camdan kendimi gösterince kapıyı açıp, beni içeri aldı. Yarım saat konuşup, eşimle cinsel ilişkiye girdik. Sonrasında da yarım saat daha konuştuk. Eşim benden para istemeye başladı. Üstümde fazla para olmadığını, 1000 lira olduğunu söyledim. Eşime 400 lira verdim. Eşim parayı geri vererek, 'Bu para az' dedi. Eşim parayı az bulunca bana saldırmaya başladı. Hatta tartışma sırasında sesini yükseltip, bana vurdu. Ben de çocuklar ve komşular rahatsız olur diye düşünerek evden çıkıp, gittim. Ertesi gün beni şikayet ettiğini öğrendim. Beni şikayet edeceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

"UYGULAMAYA GİRİP, YARDIM ÇAĞIRABİLİRDİ"

Hakkında uzaklaşma kararı olduğunu da belirten Cengiz B., 15 yaşındaki kızını, 14 yaşında bir erkek çocuğun motosikletinde gördüğü için yaklaşarak ikaz ettiğini ve ihbar edildiğini söyledi. Daha sonra eşiyle konuşup evine gidip, ilişki yaşadığını da anlattı.

Eski eşinin boynuna dayadığını iddia ettiği bıçakta tespit edilen DNA'sı sorulan Cengiz B., "Bıçak, boşanmadan önce benim meyve bıçağımdı. Mutfak dolabında duruyordu. Boşandıktan sonra bu bıçağı almamıştım. Evde duruyordu. Bıçak dayayarak zorla ilişkiye girdiğim iddiasını kabul etmiyorum. 37 yaşında bir kadın. Telefonunda da uzaklaştırma kararına istinaden uygulama var. 1.5 saat o evde kaldım. Bir şey olsa hemen basar, arardı. Olay gecesi zorla cinsel ilişkiye girmiş olsam, telefonuyla hemen uygulamaya girip, yardım çağırabilirdi" diye konuştu.

Boşandıktan sonra 10 kez, en son da şikayetten 10 gün önce cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen Cengiz B., "Olay günü de cinsel ilişkiye girdik ancak eşimin neden 10 gün önce şikayetçi olmadığını bilmiyorum. Hatta olay günü, şikayetçi olmadan önce kız kardeşini aramış, tahminimce olay günü eşim bana komplo kurdu" dedi.

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"KAYINVALİDEMİ ŞİKAYET ETMİŞTİM"

Neden komplo kurulduğunu düşündüğü sorulan Cengiz B., kayınvalidesi ile kayınpederinin anlaşmalı boşandığı ve kayınvalidesinin ölen babasından maaş aldığını ihbar edeceğini söyledikten sonra tartıştıklarını belirtti.

Kayınvalidesinin etkisiyle eşinin kendisinden boşandığını ifade eden Cengiz B., "Kayınvalidemi şikayet etmiştim. Benimle konuşmuyordu. Eşim kayınvalidemin yanına gittikten sonra benden boşanmaya karar verdi. Normalde bizim eşimle aramızda herhangi bir kavga, gürültü yoktu. Eşimin ayrılmak istemesi üzerine boşandık. Hatta boşandıktan sonra 5 gün aynı evde kalmıştık daha sonra evden kovmuştu" diye konuştu.

BORNOZDAN DNA ÇIKMAMIŞ

Sanık avukatı, ağzına bağlandığı iddia edilen bornoz kuşağından H.B.'nin DNA’sının çıkmadığını, bıçakta da tanınamayan bir DNA tespit edildiğini; DNA eksiğinin giderilmesini, eve zorla girilip girilemeyeceğinin belirlenmesi için keşif talebinde bulundu. Ayrıca avukat, H.B.'nin ifadesindeki çelişkilerden dolayı müvekkilinin tahliyesini talep etti.

20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında kapı ve pencerelerde zorlama izi olmadığının belirlendiğini belirtip, keşif ve bıçağın incelenmesi taleplerinin reddine karar verdi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'Boşandığı eşine cinsel saldırı' suçundan 18 yıla kadar, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı ertelerken, Cengiz B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.