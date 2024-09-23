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        Haberler Magazin Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel, 9 yılda 4, toplamda 5'inci kez baba oldu- Magazin haberleri

        Tolga Karel, 9 yılda 4, toplamda 5'inci kez baba oldu

        Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşerek TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, beşinci kez baba oldu. Mutluluğunu; "Ailemize hoş geldin tatlı kalp" sözleriyle duyuran Karel, bebeğin cinsiyetini de açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 08:09 Güncelleme: 23.09.2024 - 08:56
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        • 1

          Tolga Karel, 2016'da oyunculuğu bırakıp ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlendi. Bir sağlık turizmi şirketi kuran Karel, iflas edince 8 bin dolar maaşla TIR şoförlüğü yapmaya başladı.

          ABD'de kurduğu yeni hayatındaki zor günleri geride bırakan Tolga Karel, yeniden baba oldu. Karel, son 9 yılda 4, toplamda 5'inci kez baba oldu.

        • 2

          "AİLEMİZİN YENİ ÜYESİ"

          Müjdeli haberi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Tolga Karel, sevincini; "Ailemizin yeni güzel üyesi. Ailemize hoş geldin tatlı kalp" sözleriyle duyurdu.

        • 3

          BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DE AÇIKLADI

          Ayrıca bebeğin cinsiyetini de açıklayan Tolga Karel; "Ne kadar güzel bir kız, küçük şey" ifadelerini kullanarak kızı olduğunu duyurdu.

        • 4

          Tolga Karel, doğum sonrası hastanede çocuklarının yeni doğan kardeşleriyle birlikte çektirdiği fotoğraflarını yayımladı.

        • 5

          Tolga Karel, 2011 – 2015 arasında Günay Musayeva ile evlilik yaşamıştı. Oyuncu oğlu Cihangir, bu beraberlikten dünyaya gelmişti.

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