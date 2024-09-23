Tolga Karel, 9 yılda 4, toplamda 5'inci kez baba oldu
Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşerek TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, beşinci kez baba oldu. Mutluluğunu; "Ailemize hoş geldin tatlı kalp" sözleriyle duyuran Karel, bebeğin cinsiyetini de açıkladı
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Tolga Karel, 2016'da oyunculuğu bırakıp ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlendi. Bir sağlık turizmi şirketi kuran Karel, iflas edince 8 bin dolar maaşla TIR şoförlüğü yapmaya başladı.
ABD'de kurduğu yeni hayatındaki zor günleri geride bırakan Tolga Karel, yeniden baba oldu. Karel, son 9 yılda 4, toplamda 5'inci kez baba oldu.
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"AİLEMİZİN YENİ ÜYESİ"
Müjdeli haberi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Tolga Karel, sevincini; "Ailemizin yeni güzel üyesi. Ailemize hoş geldin tatlı kalp" sözleriyle duyurdu.
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BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DE AÇIKLADI
Ayrıca bebeğin cinsiyetini de açıklayan Tolga Karel; "Ne kadar güzel bir kız, küçük şey" ifadelerini kullanarak kızı olduğunu duyurdu.
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Tolga Karel, doğum sonrası hastanede çocuklarının yeni doğan kardeşleriyle birlikte çektirdiği fotoğraflarını yayımladı.
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Tolga Karel, 2011 – 2015 arasında Günay Musayeva ile evlilik yaşamıştı. Oyuncu oğlu Cihangir, bu beraberlikten dünyaya gelmişti.