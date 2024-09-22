Milyonları ekrana kitlemişlerdi... Alacakaranlık serisi hakkında daha önce hiç duymadığınız 10 ilginç detay!
Vampirler ve kurt adamlar arasında geçen destansı bir aşk hikayesi olan Alacakaranlık serisi, genç yetişkin edebiyatına damga vurdu. Dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen bu seri, yalnızca hikayesiyle değil, kamera arkası sırlarıyla da büyüleyici. İşte, Alacakaranlık hakkında daha önce hiç duymadığınız 10 ilginç detay!
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Bir döneme damgasını vuran Alacakaranlık serisi, hem kitapları hem de filmleriyle dünya çapında milyonları etkisi altına almıştı. Ancak bu fenomen serinin perde arkasında, hayranlarının bile bilmediği ilginç detaylar gizli. İşte, Alacakaranlık dünyasına dair şaşırtıcı bilgiler!
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ROBERT PATTİNSON, STEPHANİE MEYER'İN EDWARD İÇİN İLK TERCİHİ DEĞİLDİ
Şimdi inanması zor olabilir ama Robert Pattinson'ın kaderi her zaman Edward'ı oynamak değildi! Başlangıçta Stephanie Meyer bu rol için Henry Cavill'i (Superman) düşünmüştü ama çekimler başladığında Cavill bu rol için biraz yaşlanmıştı bile. En sevdiğimiz kasvetli, pırıltılı vampir olarak başka birini hayal edebiliyor musunuz?
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KRİSTEN STEWART TÜM FİLM BOYUNCA LENS TAKMAK ZORUNDA KALDI
Kitaplarda Bella'nın kahverengi gözlü olduğu söylenir. Ancak Kirsten Stewart'ın gözleri yeşil, bu da filmler boyunca lens takması gerektiği anlamına geliyordu! Ayrıca karakteri vampire dönüştüğünde kırmızı bir çift takıyor.
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KRİSTEN STEWART PERUK TAKIYOR
Kristen'ın ilk filmin büyük bölümünde başka bir filmden kalma kısa saçları vardı, bu yüzden onun yerine uzun postişler taktı. Görünüşe göre bu saç ve makyaj fragmanında da zaman kazandırmış. Onun gerçek saçı olmadığını asla tahmin edemezdiniz!
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VAMPİRİN GÖZLERİ DİYETLERİNİ ORTAYA KOYUYOR
Cullenların altın sarısı kahverengi gözlere sahip olmalarının nedeni insan kanı içmemeleridir. Bir vampir birkaç hafta kan içmediğinde gözleri kararır. Bu, ne yediklerine bakılmaksızın kırmızı gözlere sahip olan yeni doğanlar hariçtir.
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FORKS WASHİNGTON GERÇEK BİR YER
Evet, Forks gerçek ve gidip ziyaret edebilirsiniz! Görünüşe göre Stephanie Meyer kitapları yazarken, vampirlerinin çok fazla ışıldamaması ve kendilerini göstermemesi için onları çok kasvetli ve bulutlu bir yere yerleştirmek istemiş.
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Bu yüzden biraz araştırma yapmış ve Forks'un tüm ABD'deki en yağmurlu yerlerden biri olduğunu öğrenmiş! Artık gerçek hayattaki pek çok yeri ziyaret edebilir ve o yağmurun tadını çıkarabilirsiniz.
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VE QUİLEUTE GERÇEK BİR KABİLE
Quileute, hikayenin geçtiği Washington'un aynı bölgesinde yaşayan gerçek bir Birinci Ulus halkıdır. Ancak herhangi bir kurt adam efsaneleri yoktur ve bazıları kültürlerinin filmde tasvir ediliş biçiminden duydukları mutsuzluğu dile getirmişlerdir.
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ROB FİLMDEN ÖNCE ARABA KULLANMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDA KALDI
Sadece fiziksel olarak antrenman yapmakla kalmayan Rob, ehliyeti olmadığı için çekimler başlamadan önce araba kullanmayı da öğrenmek zorunda kaldı. Araba kullanmayı Oregon'da öğrendi.
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NİKKİ REED'İN SAÇLARI TWİLİGHT'TAN SONRA DÖKÜLMEYE BAŞLADI
İlk filmin çekimleri bittikten sonra Rosalie'yi canlandıran Nikki Reed, saçlarının doğal kahverengisinden aşırı beyazlatılması nedeniyle dökülmeye başladığını fark etti. Sonraki filmlerde Nikki, Rosalie'nin kendine özgü görünümünü elde etmek için sarı peruklar taktı.
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BELLA'NIN GELİNLİĞİNİN AYRINTILARINI GİZLEMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİLER
Breaking Dawn: Part One'ın herkesin dört gözle beklediği büyük bir bölümü Bella ve Edward'ın düğünüydü. Bella'nın elbisesinin neye benzediğini gizlemek için Kristen düğün sahnelerinin çekimleri arasında elbisesinin üzerine bir Volturi pelerini takacaktı.
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BELLA'NIN BALO ELBİSESİ SADECE 20 DOLARA MAL OLMUŞTU.
Evet, ilk Alacakaranlık filminin sonunda Bella'nın baloya gittiğini hatırlarsınız - bir bacağı alçıda olmasına rağmen! Şaşırtıcı bir şekilde, giydiği güzel mor elbise kostüm departmanına sadece 20 dolara mal olmuştu! Buna karşılık, Edward'ın aynı sahnedeki smokini filmdeki en pahalı şeydi! Her iki durumda da ikisi de harika görünüyor
Kaynak: Beano, Buzzfeed, The Tab
Fotoğraf kaynak: IMDb
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