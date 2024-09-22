Milyonları ekrana kitlemişlerdi... Alacakaranlık serisi hakkında daha önce hiç duymadığınız 10 ilginç detay!

ROBERT PATTİNSON, STEPHANİE MEYER'İN EDWARD İÇİN İLK TERCİHİ DEĞİLDİ

Şimdi inanması zor olabilir ama Robert Pattinson'ın kaderi her zaman Edward'ı oynamak değildi! Başlangıçta Stephanie Meyer bu rol için Henry Cavill'i (Superman) düşünmüştü ama çekimler başladığında Cavill bu rol için biraz yaşlanmıştı bile. En sevdiğimiz kasvetli, pırıltılı vampir olarak başka birini hayal edebiliyor musunuz?