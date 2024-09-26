Donald Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Beyaz Saray'a geri dönerse ve İran'dan tehditlerle karşılaşırsa "İran'ı yok etmekle" tehdit edeceğini söyledi.

Trump'ın bu açıklaması ABD istihbaratının İran'ın Trump'a yönelik suikast iddiaları hakkında bilgi vermesinin ardından geldi.

Trump'tan İran'a: Tüm ABD ordusu izliyor Haberi Görüntüle

Kuzey Carolina'da seçim mitinginde konuşan Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, tehditte bulunan ülkeye, ki bu durumda bu İran oluyor, eğer bu kişiye herhangi bir şekilde zarar verirseniz, en büyük şehirlerinizi ve ülkenizi yerle bir ederiz derdim. Sizi yerle bir ederiz derdim" ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da olsaydı daha fazla eylemde bulunacağını söyledi. Biden'ı eleştiren Trump, "Ancak şu anda, o liderliğe sahip değiliz" dedi. REKLAM İRAN'DAN "BÜYÜK TEHDİTLER" ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ Trump bir önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını söylemişti. Trump, "Tüm ABD ordusu izliyor ve bekliyor. İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, tekrar deneyecekler." ifadelerini kullanmıştı. TRUMP'A "SUİKAST GİRİŞİMİ"

Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti. Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerinin, olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığı belirtilmişti. Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

FBI, olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımlamıştı. Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitinginde uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.