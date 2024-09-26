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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada | Son dakika haberleri

        İzmir'de denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

        İzmir'de Alsancak Liman sahası içinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak denize düştü. Deniz polisi dalgıçları tarafından otomobilden çıkarılan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 06:12 Güncelleme: 26.09.2024 - 06:12
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        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
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        İzmir'in Konak ilçesinde Alsancak Liman sahası içinde bir otomobilin denize düşmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alsancak Limanı'nda dün kullandığı otomobilin denize düşmesi sonucu ağır yaralanan mühendis kadrosunda görevli Doruk Y. (40) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        AA'nın haberin göre; Doruk Y, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Alsancak Limanı'nda Doruk Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, bariyerleri aşarak denize düşmüştü.

        Doruk Y, deniz polisi dalgıçları tarafından otomobilden çıkarılmış, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

        Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
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