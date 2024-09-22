Şampiyonluğun favorisi değişti! İşte yeni sıralama
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve liderliğini pekiştirdi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, derbi sonrası şampiyonluk tahmininde güncellemeye gitti. İşte yeni sıralama...
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde güncellemeye gitti.
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Son yapılan değişim sonrası küme düşecek ve şampiyon olabilecek takımların yüzdeleri simüle edildi.
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İşte yapılan simülasyona göre küme düşecek takımlar:
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16- Gaziantep FK: 36 puan
17- Bodrum FK: 33 puan
18- Hatayspor: 32 puan
19- Adana Demirspor: 24 puan
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Süper Lig'de ilk 5 sıra ise şu şekilde oluştu:
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5- Trabzonspor: 58 puan (Şampiyonluk ihtimali: %0.1)
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4- Başakşehir: 66 puan (Şampiyonluk ihtimali: %0.6)
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3- Beşiktaş: 78 puan (Şampiyonluk ihtimali: %7)
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2- Fenerbahçe: 89 puan (Şampiyonluk ihtimali: %34.1)
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1- Galatasaray: 91 puan (Şampiyonluk ihtimali: %58.3)