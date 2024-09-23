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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! - 23 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu, Antalya çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 07:36 Güncelleme: 23.09.2024 - 07:36
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        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzey kesiminin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 26°

        Ankara

        Yağmurlu 17°

        İzmir

        Güneşli 29°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 25°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 22°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 27°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu 20°

        Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, Karadeniz bölgesi ile yurdun doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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