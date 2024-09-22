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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu! - Kan donduran cinayet | Son dakika haberleri

        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!

        Edirne'de kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Şerif Yalçın'ın oğlu tarafından öldürüldüğü belirlendi. Korkunç olayda Yalçın'ın dere yatağında 4 parçaya ayrılmış cesedi bulundu. Kayıp ihbarında bulunan, çelişkili ifadeleri ve şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan oğlu Canberk Yalçın'ın babasını öldürüp, balta ile parçaladığını ve cansız bedenini dere yatağına attığını itiraf ettiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:57 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:28
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        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
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        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Şerif Yalçın'ın (58), dere yatağında 4 parçaya ayrılmış cesedi bulundu.

        DHA'nın haberine göre kayıp ihbarında bulunan, çelişkili ifadeleri ve şüpheli hareketleri üzerine gözaltına alınan oğlu Canberk Yalçın’ın (27), babasını tabanca ile öldürüp, balta ile parçaladığını cesedini dere yatağına attığını itiraf ettiği bildirildi.

        OĞLU DA ARAMALARA KATILDI

        Süloğlu ilçesi Domurcalı köyünde yaşayan fabrika işçisi Canberk Yalçın, dün sabah saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na evde birlikte kaldıkları babası Şerif Yalçın'ın kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Canberk Yalçın, eşi ile birlikte gece köydeki mevlide gittiklerini, eve döndüklerinde babasının odasının ışığının yanmadığını görünce uyuduğunu düşündüklerini söyledi. Yalçın, sabah kalktıklarında babasının evde olmadığını görünce, kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı. İfadeler üzerine jandarma ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalara, kayıp ihbarında bulunan oğlu Canberk Yalçın da katıldı ancak aramalardan bir sonuç alınamadı.

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        ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ELE VERDİ

        Jandarma, Canberk Yalçın'ı, şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına aldı. Canberk Yalçın, sorgusunda, babasını tabanca ile öldürdükten sonra baltayla parçalara ayırıp köy yakınlarındaki dere yatağına attığını söyledi. Jandarma ekipleri bugün saat 03.00 sıralarında Şerif Yalçın'ın 4 parçaya ayrılmış cesedini dere yatağında buldu. Canberk Yalçın’ın babasının kanının bulaştığı elbiselerini de eve getirip yakmaya çalıştığı belirlendi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Canberk Yalçın’ın ifadesinde, eşinden boşanan babasının başka bir kadınla evlenmek istediğini ve köyde değeri yüksek olan 6 dönüm tarlanın mirasının bölünmesi korkusu ile cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Canberk Yalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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