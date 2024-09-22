Sinsi plan! Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

Sinsi plan! Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

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Akıllara durgunluk veren soygun 17 Ağustos Çarşamba günü Kapalıçarşı'da meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, döviz bürosuna giderek çalıştığı iş yerine ait 250 bin doları alan Hacı B.K., Vatan Caddesi'nde direksiyon hakimiyetine kaybedince karşı şeride geçerek trafik kazası yaptı.

"250 BİN DOLARIM ÇALINDI" DEYİNCE POLİS ALARMA GEÇTİ Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, daha sonra şirketine ait taşıdığı 250 bin doların bulunduğu çantanın otomobilinden çalındığını söyledi. Hacı B.K., polise verdiği ifadede "Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren firma sahibinin yönlendirmesiyle döviz bürosundan paraları aldım. Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasına bırakacaktım. Ancak kaza olunca paralar çalındı" dedi.

REKLAM OLAY ÖNCESİ KARDEŞİYLE TUVALETTE BULUŞTU Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hacı B.K.'nın ifadesindeki çelişkiler üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili yapılan güvenlik kamerası çalışmalarında Hacı B.K.'nın sözde kazadan önce Nuri Osmaniye Camii tuvaletine gittiğini ve burada kardeşiyle buluştuğunu belirlendi.

BEL KISMINDAKİ ŞİŞKİNLİK Güvenlik kamera görüntülerinde Hacı B.K.'nın kardeşinin tuvalet çıkışında bel kısmında bir şişkinlik olduğu fark edildi. Kaza görüntülerinde ise şüphelinin bir anda direksiyonu kırarak karşı şeride geçtiğini ve karşıdan gelen araçla çarpıştığı görüldü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ Olaya trafik kazası izlenimi vererek parayı çaldığı değerlendirilen Hacı B.K. Esenyurt'ta, tuvalette buluştuğu kardeşi Serkan K. ise Samsun'da gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan Hacı B.K., olayın bir düzmece olduğunu ve parayı çalmak için plan yaptıklarını itiraf etti. Şüphelinin paranın bir bölümünü harcadığı kalan bölümünü ise Serkan K.'ya teslim ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Serkan K.'nın evinde yapılan aramada çalınan paranın 210 bin doları ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.