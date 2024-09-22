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        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu

        Erzurum'da site içerisinde otomobilin altında kalan 5 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın bilirkişi raporu belli oldu. Raporda çocuk "asli kusurlu" bulunurken aile karara itiraz edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 22.09.2024 - 14:09
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        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 24 Haziran'da bir sitenin garajından çıkan Turan D. idaresindeki aracın altında kalarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Alparslan Cellat'ın ölümüyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

        Sürücü Turan D'nin "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın aracıyla site otoparkından çıkış yaparken çıkışa 13 metre mesafede 5 yaşındaki Alparslan ile bir çocuğun oyun oynadığı belirtilerek, "Sanığın görüş alanı içerisindeyken zararlı sonuca engel olabilecek süre ve mesafesi varken gereken dikkat ve tedbiri göstermeyerek yola odaklanmadan garajdan çıkması sonucu yol üzerinde bulunan Alparslan Cellat'ın üzerinden araçla geçip ölümüne sebebiyet verdiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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        SÜRÜCÜ 3. CELSEDE TAHLİYE EDİLDİ

        Soruşturma aşamasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra itiraz üzerine Antalya'da tutuklanan sürücü, yargılama aşamasında 3. celsede tahliye edildi.

        Sanık Turan D, yargılama aşamasındaki savunmasında, kazayı bilerek ve isteyerek yapmadığını söyledi.

        Kör nokta sebebiyle kazanın meydana geldiğini öne süren Turan D, "Bilirkişi raporuna göre yaşadığım tamamen talihsizliktir. Çocukları görmedim. Tam garaj kapısından çıkarken çocuklar yere çömelmiş durumdaydı. Arkaları dönük oldukları için beni görmediler, ben de onları görmedim. O noktada kesinlikle çocukların oyun oynayabileceklerini aklıma getirmedim. Garajdan çıkış anında aracın ışıkları yanık vaziyetteydi. Dolayısıyla fark edilebileceğimi düşünüyordum. Kornayı çalmadığım için kusurlu kabul edildim. Garajdan çıkarken korna çalmak aklıma gelmedi. Yaşananlar için çok üzgünüm." diye konuştu.

        BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇOCUK ASLİ KUSURLU BULUNDU

        Kazayla ilgili hazırlanan 3 farklı raporun 2'sinde hayatını kaybeden çocuk "tali kusurlu", son raporda ise "asli kusurlu" olarak değerlendirildi.

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        İnşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve trafik bilirkişi tarafından hazırlanan son bilirkişi raporunda, otopark çıkışının 7,70 metre ilerisinde kaplama yol içerisinde çöker vaziyette bulunan Alparslan Cellat ve yanındaki çocuğa aracın çarptığı, Alparslan'ın aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Karayolları Trafik Kanununun 52/b maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle sürücünün "Tali kusurlu" olduğu görüş ve kanaatine varılan raporda, "Sürücü yolu hiç görmeden yolun boş olma durumunu mutlak görerek ilerlemeye devam ettiği, mevcut durumun olma ihtimalini öngöremediği veya düşünemediği, bu esnada önleyici tedbir olarak klakson veya farklı açıdan görme cihetine gitmediği, sürücünün görüşünün aracın 15 metre ileri alanı kaplayacak derecede kapalı olmasına rağmen duraksamadan yoluna devam etmesi, kazadaki kusur durumunu artırıcı bir etken olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Çocukların ise Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Yaya yollarında, geçitlerde veya mecburi hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği engelleyecek, tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları, dikkatsiz hareket etmeleri, oynamaları yasaktır" maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle "asli kusurlu" olduğu görüş ve kanaatine varıldığı kaydedildi.

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        Raporda ayrıca otopark çıkışında yol hakimiyeti sağlayacak tümsek aynayı yerleştirmemesi, site içi yaya ve araç trafiğini düzenleyici tedbirleri almaması, sağlık ve güvenlik tabelalarını yerleştirmemesi nedeniyle site yönetiminin "tali kusurlu" olduğu kanaatine varıldığı bildirildi.

        "RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİLER BULUNDU"

        Çocuğun ailesinin avukatı Fahrettin Özer, AA muhabirine, dosyada üç farklı bilirkişi raporu olduğunu ve raporlar arasında birtakım çelişkiler bulunduğunu söyledi.

        Çelişkilerin giderilmesi için yeniden rapor alınmasını talep ettiklerini belirten Özer, "Kaza meydana geldikten sonra trafik polisleri tarafından rapor tanzim edildi. Bu raporda sanık asli kusurlu çıkmıştır. Akabinde tarafımızdan uzman görüşü, bilimsel ve teknik görüş alınarak dosyaya ibraz edildi. İlk raporda polisler Alparslan Cellat'a ve diğer çocuğa tali kusur vermişti, uzman raporunda ise tamamen kusur sürücüye verildi." diye konuştu.

        Özer, müvekkillerinin şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Kovuşturma başladıktan sonra mahkeme tarafından keşif yapıldı. İki rapordan tamamen çelişkili bir durum göz önüne alınarak 'tali kusur' sürücüye verildi. Sürücüye 'tali kusur', Alparslan Cellat'a 'asli kusur' ve site yönetimine de 'tali kusur' verilmek şartıyla bir rapor tanzim edilmiştir. Biz raporun bilimsel ve hukuki olmadığını düşünerek Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden ya da İTÜ Trafik Kürsüsünden bir rapor tanzim edilerek çelişkilerin giderilmesini talep ettik."

        Rapora teknik itirazları olduklarını anlatan Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

        "2917 Sayılı Kanunun 68. maddesine göre bir kusur durumu atfedilmiştir. Oysaki yayaları ilgilendiren genel trafik düzenlemesini kurala bağlayacak trafik düzenlemesi bulunmamaktadır. Bu yüzden raporun bilimsel olmadığı kanaatindeyiz ayrıca mahkeme heyeti tarafından yapılan keşifte bilirkişinin netice ve talep kısmında sunmuş olduğu tezlerle, raporun altında sunmuş oldukları fotoğraflar arasında çelişkiler arz etmektedir. Özellikle görselde kör noktalardan bahsediliyor. Oysaki görsellerde kör noktadan vurmayıp aracın ön tamponundan darbe alıp arka tekerle vurduktan sonra durma cihetine girmektedir."

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        #Kaza
        #Erzurum
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