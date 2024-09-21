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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve ligde puan farkını 5'e çıkardı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 23:52 Güncelleme: 22.09.2024 - 00:17
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        • 1

          Harika maç oldu.

          Futbol keyfi aldık.

          İki takım futbolcularına, taraftarlara, hakem ekibine teşekkür ederim.

        • 2

          Geçen sezon bu statta 0-0'lık futbol garabetinden sonra ilaç gibi geldi Kadıköy akşamı.

          Galatasaraylılar kuşkusuz mutlu, Fenerbahçeliler mutsuz. Ancak bu duyguları kenara bırakan tüm futbolseverler, maçın lezzet verdiğini söyleyebilir.

        • 3

          3-1 mağlup olan Fenerbahçe kötü müydü? Bence değil. Oyuncu performanslarındaki gel gitler eleştirilebilir. Kulübe katkısı az denebilir. Hocanın maç önü açıklamalarında derbiyi normalleştirmesine kızılabilir; hepsine kabülüm. Ama Fenerbahçe oyuna lezzet kattı. Yenilgiye üzülmek başka, bu gerçekleri görmek başka.

        • 4

          Galatasaray ise ilk 20 dakikasında rakibinden geride kaldığı bir maçı Sara pozisyonu ve Torreira golüyle lehine çevirdi. Osimihen'in göğüsüyle yaptığı asist ile maçı ele aldı. Sara,'nın golü galibiyeti taçlandırdı. 20.dakikadan sonra oyunun hakimi deplasman ekibiydi. İstediğini aldı, ötesi de olabilirdi.

        • 5

          6 haftada 5 puan fark G.Saray'a ciddi avantaj. Aksi bir durumda yenilgi G.Saray iç siyasetine kadar sirayet ederdi. Fenerbahçe bu yenilgiyle önündeki en az 5-6 maçı kazanmak zorunda olduğu periyoda girdi.

        • 6

          Special One, kaybedeceği her puanda, hem ligde hem Avrupa'da uğrayacağı her kayıpta tartışılan adam olacak.

          Yük şimdi onda... Ali Koç ve yönetiminin önüne serdiği bu geniş ve zengin kadronun iyi değerlendirilmesinden başka çaresi yok hocanın...

          G.Saray için önümüzdeki fikstür aydınlık...

        • 7
        • 8
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