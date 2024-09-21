Fenerbahçe-Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. 5'te 5 yapan Galatasaray, haftaya 15 puanla lider girdi. Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Ülker
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Sezona 5'te 5 ile başlayan Galatasaray, 15 puanla 6. haftaya lider girdi.
Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe ise 13 puanla 2. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Galatasaray ise derbiden galibiyetle ayrılıp hem rakibiyle arasındaki farkı açmak hem de psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyor.
EZELİ REKABETTE 401. RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 401. kez karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 541 gole, Galatasaray 497 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.
LİGDE 135. SINAV
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 134 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 163, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 2'si beraberlikle sonuçlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.
Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.
Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.
Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle: