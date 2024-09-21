Arnavutluk, başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" kurmayı planlıyor

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak bir oluşum kuracaklarını, bu yapının planlarını yakın gelecekte açıklayacağını bildirdi.

Başbakan Rama, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından The New York Times (NYT) gazetesinin sorularını yanıtladı.

Haberde, "Başbakan Edi Rama, dini hoşgörüyü teşvik etmek için Bektaşilere, 'Vatikan tarzı' bir anklav vermek istiyor." ifadesi kullanıldı.

Habere göre, yeni devletin amacının Arnavutluk'un gurur duyduğu hoşgörülü bir İslam anlayışını teşvik etmek olduğunu belirten Rama, "Bu hazineye, yani dini hoşgörüye sahip çıkmalıyız ve bunu asla hafife almamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM Rama, planı sadece en yakın yardımcılarından birkaçının bildiğini ve ABD gibi NATO müttefiklerinin bilgilendirilmediğini belirtti. Başkent Tiran'da kurulacak ve "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak bir oluşumun planlarını yakın gelecekte açıklayacağını ifade eden Rama, söz konusu yapının kurulmasının zaman alacağını ifade etti. Yeni kurulacak devletin ordu, sınır muhafızları ve mahkemeye sahip olmayacağını kaydeden Rama, pasaport renginin yeşil olacağını ancak pasaport almaya kimin uygun olacağı gibi detayların üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Rama, bunun bir mülkiyet meselesi olmadığını, manevi bir mesele olduğunu söyledi. BAŞBAKANLIK BASIN OFİSİ DOĞRULADI Öte yandan, Arnavutluk Başbakanlık Basın Ofisi, NYT'de yayımlanan bu haberin içeriğini AA muhabirine doğruladı. Haberde, kurulması planlanan yeni devletin, dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın sadece dörtte biri büyüklüğünde olacağı belirtiliyor. Arnavutluk'ta yapılan son nüfus sayımı verilerine göre, yaklaşık 2 milyon 400 bin olan toplam nüfusun yaklaşık 115 binini Bektaşiler oluşturuyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.