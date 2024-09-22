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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Beşiktaş-Eyüpspor maçı CANLI YAYIN - ikas Eyüpspor Haberleri

        Beşiktaş-Eyüpspor maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'la karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek isterken; konuk takım da yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 18:51 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:22
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk ediyor.

        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Zorbay Küçük

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile.

        Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.

        Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

        Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

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        Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

        Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

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