Beşiktaş-Eyüpspor maçı CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'la karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek isterken; konuk takım da yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk ediyor.
STAT: Tüpraş Stadyumu
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile.
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.
Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.