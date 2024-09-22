Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım: Hazırladığımız planlarla İsrail dehşetten ölecek

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'e yönelik hazırladıkları planların İsrail'in dehşet içinde sonunu getireceğini söyledi.

Kasım, İsrail'in 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından İbrahim Akil için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Akil'in Hizbullah'ın özel harekat komutanı ve hareketin elit birliği Rıdvan Gücü'nün kurucusu olduğuna dikkati çeken Kasım, "Akil, Kudüs ve Filistin şehididir. Cihat meydanlarını kanıyla sulamıştır." dedi.

Kasım, Hizbullah’ın İsrail'in son dönemdeki saldırılarına nasıl tepki vereceğini açıklamayacağını ve açık hesaplaşma aşamasına girildiğini söyledi.

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Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyinden ülkenin diğer bölgelerine göç eden İsraillilerin geri dönmelerine izin vermeyeceklerini dile getiren Kasım, "Lübnan Destek Cephesi, ne kadar sürerse sürsün, Gazze'deki savaş sona erene kadar desteğine devam edecek." diye konuştu.

Kasım, İsrail'in kuzeyinden daha fazla göç olacağını ve Gazze'ye desteklerinin süreceğini belirterek, "Gazze Şeridi'ne gidin ve savaşı durdurun." ifadelerini kullandı.