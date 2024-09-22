İsrail basını: Hizbullah'ın Hayfa'ya saldırısından bir milyon kişi etkilendi

İsrail basını, Lübnan Hizbullahı'nın sınırın 46 kilometre derinliğinde Hayfa kenti çevresine düzenlediği roketli saldırıdan bir milyon kişinin etkilendiğini bildirdi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında tırmanan gerilim, Hizbullah'ın gece saatlerinden itibaren sınırın 46 kilometre derinliğindeki Hayfa kenti çevresine düzenlediği saldırıyla zirveye çıktı.

Hizbullah'ın dün gece ve bu sabah saatlerinde Ramat David askeri hava üssü ile bölgedeki İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael'in merkezini hedef aldığı saldırılar, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırın en derin bölgesine ve Hayfa'ya düzenlediği "ilk saldırı" olarak kayıtlara geçti.

Lübnan Hizbullahı bu saldırılarda "Fadi-1" ve "Fadi-2" isimli roketleri kullandığını açıkladı. Hizbullah'ın daha önceden paylaştığı bilgilere göre, "Fadi-1" 220 milimetre çapında ve yaklaşık 80 kilometre menzile sahip iken "Fadi-2" de 302 milimetre çapında ve 105 kilometre menzile ulaşabiliyor.

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Haaretz gazetesine göre, Hizbullah'ın son saldırılarında 5 kişi yaralandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hizbullah'ın saldırısında üç nokta isabet aldı. Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik'te iki katlı bir apartman zarar görürken etrafta hasar oluştu, üç kişi ise yaralandı.