Beşiktaş: 2 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

Siyah-Beyazlıların golleri 20. dakikada Milot Rashica ve 90+3. dakikada Ciro Immobile'den gelirken Eyüpspor'un tek golünü ise 64. dakikada Emre Akbaba penaltı vuruşuyla kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 13'e yükseltti. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a mağlup olduğu haftada fırsatı değerlendirdi. Eyüpspor ise 9 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. VAR SONRASI PENALTI KARARI Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesinin ikinci yarısında VAR'ın uyarısıyla hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

REKLAM Topun başına geçen Emre Akbaba 64. dakikada skoru dengeledi. VAR'DAN UZATMALARDA BİR PENALTI KARARI DAHA Beşiktaş, Eyüpspor mücadelesinin son dakikalarında, Semih Kılıçsoy'un yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. 90+3. dakikada sahneye çıkan Ciro Immobile penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımına galibiyeti getirdi. MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, Eyüpspor ile oynadıkları maçın 90'ıncı dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak olan Kayserispor - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. NARİN GÜRAN UNUTULMADI Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart astı. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin hemen hemen tamamını doldururken, Eyüpsporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı takip etti. MAÇTAN DAKİKALAR 12. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında ceza yayında topu kontrol eden Thiam, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. REKLAM 17. dakikada Midtsjö'nün Al Musrati'den topu kapmasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Saiz, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Mert, topu kornere çeldi. 20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Joao Mario, topu rakip oyuncudan kaptıktan sonra ceza yayında bulunan Rashica'ya pasını aktardı. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.

24. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Immobile'ye aktardı. Immobile'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer, topu çeldi. Eyüpspor savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 54. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı kornerde Ahmed Kutucu, ön direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, direk dibinden dışarı çıktı. 57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Rafa Silva, altıpas çizgisi önünde topa topuğuyla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla auta gitti. 58. dakikada kontratak şansı yakalayan Beşiktaş'ta Rashica'nın sağ kanattan ortasında Joao Mario, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı. 64. dakikada Eyüpspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, kaleci Mert Günok'un müdahalesi sonrası yere düşen Thiam'a, aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gösterdi. Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasının ardından da penaltı noktasını göstererek Thiam'ın sarı kartını iptal etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, fileleri havalandırdı: 1-1. 79. dakikada Melih Kabasakal'ın sağ kanattan ortasında Rashica'nın müdahalesi sonrası altıpasın içinde topu önünde bulan Thiam, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, topu çeldi. 90+3. dakikada Beşiktaş, penaltıdan bulduğu golle yeniden öne geçti. Tayfur Bingöl'ün Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın kendisini çağırmasıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. Müsabaka, siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.