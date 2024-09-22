Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil

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Türkiye'de enflasyonla mücadele sürerken GSM operatörlerinin tarifelere yaptığı fahiş zamlara tepkiler sürüyor.

GSM şirketlerinin tarifelere yaptığı yüksek zamlara bir tepki de Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSM şirketlerinin tarifelerine enflasyonla izah edilemeyecek şekilde yüzde 250-300 zam yapmaları kabul edilebilir değil" dedi.

Yetkilileri bu konu hakkında acilen önlem almaya çağırın Destici, paylaşımında, "Her yıl milyarlarca lira kar oranı açıklayan bu şirketler bu fahiş zamları yaparlarken, altyapılarını yenilememekte ve şehirlerimizde dahi zaman zaman kesintili olarak hizmet sağlamaktadırlar. Yine aynı GSM operatörleri, hizmet verdikleri diğer ülkelerde aynı tarifeleri için daha uygun fiyata vermekte, ülkemizde ise Avrupa ülkelerinden daha pahalı fiyatlar uygulanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

REKLAM GSM şirketlerinin tarifelerine enflasyonla izah edilemeyecek şekilde %250-300 zamlar yapmaları kabul edilebilir değildir.



Her yıl milyarlarca lira kâr oranı açıklayan bu şirketler bu fahiş zamları yaparlarken, altyapılarını yenilememekte ve şehirlerimizde dahi zaman zaman… pic.twitter.com/VRTWZRJJ3O — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) September 20, 2024 FAHİŞ ZAMLAR MECLİS GÜNDEMİNDE Operatörlerin fahiş zamları tartışılmaya devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi, operatör fahiş zamlarını Meclis gündemine taşıdı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk araştırma önergesinde, "GSM operatörlerinin fiyat tarifelerini her ay güncellemesi, vatandaşa yüklü faturalar gelmesine neden olmaktadır. GSM operatörlerinin müşterilerine sunduğu tarifelerin neye göre belirlendiğinin, tarifelere haksız fiyat uygulanıp uygulanmadığının ve fahiş fiyatların vatandaş üzerinde etkilerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ederim" ifadelerine yer verdi.