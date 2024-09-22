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        Haberler Gündem Güncel Tur otobüsü devrildi: 20 yaralı | Son dakika haberleri

        Tur otobüsü devrildi: 20 yaralı

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda tur otobüsü devrildi. Kazada 20 yolcu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 00:32 Güncelleme: 22.09.2024 - 01:21
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        Tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arasındaki bölümünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

        M.E.Ç. yönetimindeki 27 AZ 203 plakalı tur otobüsü Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücünün de aralarında bulunduğu 20 kişi Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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