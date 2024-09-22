İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere yeni hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Lübnan kaynakları ve sosyal medya kullanıcıları, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerleri yakınlarındaki dağlık bölge ve vadilere, Litani Nehri çevresine düzenlediği hava saldırılarındaki patlamaların görüntülerini paylaştı.

Atılan bombaların ateşinin, gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığının Hayfa'nın kuzeyindeki Lübnan sınırına kadar uzanan Celile gibi bölgelerde yeni güvenlik talimatları duyurmasının ardından Hayfa kenti ve civarındaki Nasıra kenti çevresinde saldırı alarmları çaldı.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Nasıra kenti çevresinde geniş bir bölgede atılan roketler nedeniyle saldırı alarmları çaldı.

Nasıra'da bir noktaya isabet eden füzenin yangına yol açtığı cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Sosyal medyada, İsrail'in kuzeyindeki özellikle Nasıra kenti çevresinde hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin atılan mühimmatlara doğru ilerlediği, havada patlamalar yaşandığı görüntüler paylaşıldı.

Çoğunlukla tepe, vadi ve nehir yataklarının hedef alındığı saldırılarda, güneyde yer alan Rumin Vadisi, Deyr ez-Zehrani bölgesi, El-Luveyze, Melih, Barti, Kefer Melki, Bel er-Reyhan kasabalarının etekleri ile İzze ve Deyr ez-Zehrani kasabaları arasındaki ormanlık alan ve Et-Tuffah bölgesinde yer alan Basalya beldesi gibi birçok nokta hedef alındı.

Ordudan yapılan açıklamada, kuzey komutanlığına bağlı komutanların, "bölgedeki çatışmanın genişletilmesine yönelik hazırlıkların parçası olarak durum değerlendirmeleri yaptığı" ifade edildi.

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İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada da İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar’ın, "hava kuvvetlerinin mümkün olan en yüksek alarm seviyesinde olduğu" sözlerine yer verildi.

İSRAİL YENİ GÜVENLİK TALİMATLARI YAYINLADI

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı akşam saatlerinde vatandaşlarına yeni güvenlik talimatları yayınladı. Talimatlara göre, açık alanlarda 30, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda 300 kişiden fazla toplanmalar kısıtlandı. Bu bölgedeki eğitim ve iş yerlerinin yakınlarında güvenli bir sığınak bulunması halinde faaliyetlerin normal seyredebileceği bildirildi. Bu bölgelerdeki tüm plajlar kapatıldı.