İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırıları sürüyor
Hizbullah ile İsrail ordusu arasında, Lübnan-İsrail sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail, çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırının ardından Lübnan'ın güneyindeki pek çok bölgeye hava saldırısı düzenledi. Sosyal medyada yayımlanan saldırı görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Nasıra kenti çevresine bir dizi roket atıldı
İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere yeni hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Lübnan kaynakları ve sosyal medya kullanıcıları, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerleri yakınlarındaki dağlık bölge ve vadilere, Litani Nehri çevresine düzenlediği hava saldırılarındaki patlamaların görüntülerini paylaştı.
Atılan bombaların ateşinin, gökyüzünü aydınlattığı görüldü.
Sosyal medyada, İsrail'in "sığınak avcısı" olarak bilinen bombalar kullandığı iddia edildi.
İSRAİL'DE SİREN SESLERİ
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Nasıra kenti çevresinde geniş bir bölgede atılan roketler nedeniyle saldırı alarmları çaldı.
İsrail ordusu iç cephe komutanlığının Hayfa'nın kuzeyindeki Lübnan sınırına kadar uzanan Celile gibi bölgelerde yeni güvenlik talimatları duyurmasının ardından Hayfa kenti ve civarındaki Nasıra kenti çevresinde saldırı alarmları çaldı.
İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Lübnan'dan İsrail topraklarının derinliklerine doğru 15 roket atıldı.
Nasıra'da bir noktaya isabet eden füzenin yangına yol açtığı cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Sosyal medyada, İsrail'in kuzeyindeki özellikle Nasıra kenti çevresinde hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzelerin atılan mühimmatlara doğru ilerlediği, havada patlamalar yaşandığı görüntüler paylaşıldı.
İsrail basınındaki haberlere göre, Hizbullah'ın son saldırısıyla kuzeydeki Ramat David isimli Hayfa kentine yakın İsrail ordusuna ait hava üssü hedef alındı.
Lübnan Hizbullahından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan, Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki kasabalara 40 dakika içinde 50'den fazla hava saldırısı düzenledi.
Çoğunlukla tepe, vadi ve nehir yataklarının hedef alındığı saldırılarda, güneyde yer alan Rumin Vadisi, Deyr ez-Zehrani bölgesi, El-Luveyze, Melih, Barti, Kefer Melki, Bel er-Reyhan kasabalarının etekleri ile İzze ve Deyr ez-Zehrani kasabaları arasındaki ormanlık alan ve Et-Tuffah bölgesinde yer alan Basalya beldesi gibi birçok nokta hedef alındı.
İSRAİL ORDUSUNDA "ÇATIŞMALARI GENİŞLETME" HAZIRLIĞI
İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin’in, İsrail’in kuzeyinde konuşlandırılmış birliklerin komutanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.
Ordudan yapılan açıklamada, kuzey komutanlığına bağlı komutanların, "bölgedeki çatışmanın genişletilmesine yönelik hazırlıkların parçası olarak durum değerlendirmeleri yaptığı" ifade edildi.
İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada da İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar’ın, "hava kuvvetlerinin mümkün olan en yüksek alarm seviyesinde olduğu" sözlerine yer verildi.
İSRAİL YENİ GÜVENLİK TALİMATLARI YAYINLADI
İsrail ordusu iç cephe komutanlığı akşam saatlerinde vatandaşlarına yeni güvenlik talimatları yayınladı. Talimatlara göre, açık alanlarda 30, kapalı alanlarda sığınak bulunması durumunda 300 kişiden fazla toplanmalar kısıtlandı. Bu bölgedeki eğitim ve iş yerlerinin yakınlarında güvenli bir sığınak bulunması halinde faaliyetlerin normal seyredebileceği bildirildi. Bu bölgelerdeki tüm plajlar kapatıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir roket veya başka bir saldırı ihtimaline karşı uyarıların güncellenebileceğini söyledi.
İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında çatışmalar 21 Eylül Cumartesi günü boyunca karşılıklı gerilimle devam etti.
Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere 100'den fazla roketle saldırı düzenledi. Hizbullah'ın saldırılarında İsrail'in kuzeyinde ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki bazı bölgelerde yangın çıktı, bazı noktalar da isabet aldı.
Aynı şekilde, İsrail ordusu gün içinde iki ayrı dizi hava saldırısında Lübnan içinde Beka Vadisi ve güneyde 300 kadar noktada yüzlerce roket rampasının yanı sıra binlerce savaş başlığını imha ettiğini açıkladı.
İSRAİL'İN SALDIRISI
İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in yanı sıra "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah mensubu ölmüştü.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 37’ye yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtmişti.
Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 76'ya yükseldiğini dile getirmişti.