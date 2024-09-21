Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi: Salim “Narin, Yüksel ile ilişkimizi gördü öldürdüm" dedi! Olay sonrası bana kaş göz yaptı | Son dakika haberleri

Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi: Salim “Narin, Yüksel ile ilişkimizi gördü öldürdüm" dedi! Olay sonrası bana kaş göz yaptı | Son dakika haberleri

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Narin Güran, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Narin’in cesedini Salim Güran’dan alarak, götürdüğü dereye saklayarak koyan, tutuklu Nevzat Bahtiyar, olayla ilgili üçüncü kez ifade verdi.

İFADESİNDE DEĞİŞİKLİK OLDU

Dün gece cezaevinden alınıp Diyarbakır Adliyesine götürülen Nevzat Bahtiyar, iki sayfalık ifade verdi. Yeni iddialarda bulunan Bahtiyar, Narin’in cansız bedeninin bu kez Arif Güran’ın evinden aldığını iddia etti. Narin’in amca Salim Güran ile annesi Yüksel Güran’ın ilişkisini görmesinden dolayı Salim Güran tarafından öldürüldüğünü iddia eden Bahtiyar “Beni Salim çağırdı. Ben Arif’in evine gittim. Narin’in cansız bedenini gördüm. Salim bana ‘Narin Yüksel’le ilişkimizi gördü öldürdüm” dedi.

REKLAM İŞTE İKİ SAYFALIK İFADENİN TAMAMI Diğer iki ifadesinde bu kez farklı iddialarda bulunan Nevzat Bahtiyar’ın iki sayfalık ifadesinin tamamı şöyle; “Ben halen yukarıda beyan ettiğim adreste ikamet ederim. İfademi OCAS tarafından atanan avukatım eşliğinde vermek istiyorum. 10/09/2024 tarihinde huzurunuzda vermiş olduğum ifade doğrudur, ancak bazı hususları olayın sıcaklığıyla ve Salim Güran'ın tehditlerinden dolayı farklı anlatmış olduğumdan o hususlara açıklık getirmek istiyorum.” “SALİM ARİFLERİN TEPESİNDEN SESLENDİ” “Şöyle ki, ben daha öncede belirttiğim gibi 21/08/2024 günü saat 15:08 sıralarında Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aramıştım. Sonrasında Salim Güran beni Arif Güran'ın ikametinin bulunduğu yerin tepesinden seslenmek suretiyle yanına çağırdığında ben Salim Güran'ın yanına yani Arif Güran'ın evinin olduğu tarafa gittim.”

“ARİFLERİN EVİNE GİRDİK” “Daha sonra Salim Güran ile birlikte Arif Güran'ın evine girdik. Eve girdiğimizde bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalı vaziyetteydi. Ben evin içinde Enes Güran, Yüksel Güran, Eren Güran, Muhammed Güran ya da başkaca bir kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığımdan kapıları kapalı olan odaların içerisinde bulunup bulunmadıklarını bilmiyorum.” REKLAM “NARİN, YÜKSEL İLE İLİŞKİMİZİ GÖRDÜ ÖLDÜRDÜM” “Eve girdiğimizde Salim Güran beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin Güran'ın yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin Güran'ın ağzında köpük şeklinde sıvı vardı. Salim Güran bana "Yüksel ile birlikte olduğumuzu kız (Narin) gördüğü için bu kızı ben öldürdüm, artık sen de benim suç ortağımsın, bu olaya tanık oldun dolayısıyla bunu yok edeceksin, yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırırım ve kafasına sıktırırım, bunu yok et ve sonrasında da 200.000 TL para veririm " şeklinde konuştu.”

“BATTANİYEYE SARIP EVİN AHIRINA GÖTÜRDÜM” “ Narin Güran'ı, Salim Güran ile birlikte bir battaniyenin arasına bıraktık. Battaniyeye koyduktan sonra Salim Güran cesedi bana verdi. Bende cesedi kucağıma alarak ikametten çıktığımda kapı önünde bulunan Narin'e ait terlikleri de Salim'in söylemesi üzerine alıp battaniyenin içine koydum ve aracıma koymak üzere ikametime doğru indim. İlk önce kendime ait ahıra pencereden cesedi koydum.” “KENDİ ARACIMIN ARKA KOLTUĞUNA KOYDUM” “ Daha sonra ahırda bulunan çuvalı cesedin başından geçirdim. Çuvalı acele ile cesedin başından geçirdim ancak çuvalı bağlamamıştım. Daha sonra cesedi kendi aracımın arka koltuk paspas kısmına bıraktım. Battaniyeyi de arkamdan aracıyla gelen Salim Güran'a verdim.”

“CESEDİ PARÇALA YOK ET” “Salim Güran battaniyeyi alarak kendi aracına koydu. Bana da "cesedi gerekirse parçala ve Eğertutmaz Deresine at" dedi. O esnada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Yüksel Güran'ın yüzünü ellerinin arasına bırakmış şekilde ağlayarak baktığını gördüm. Eğertutmaz Deresi'ne doğru cesedi götürdüm ve daha önce yer göstermede de belirttiğim yere cesedi bıraktım.” REKLAM “ÜZERİNE BÜYÜK TAŞ KOYDUM” “Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük taş bıraktım. Narin'in bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı. Aceleyle ve telaşla yaptığım için bağlayamadım ve bunu da düzeltemedim. Cesedi belirttiğim şekilde bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldım.”

“BANA KAŞ GÖZ YAPARAK SELAM VERDİ” “ Olaydan sonra Salim Güran ile telefonla ya da yüz yüze görüşmedim. Sadece birkaç gün sonra daha önceki ifademde anlattığım gibi yolda karşılaştığımızda kaş göz işaretleri ile benimle selamlaştı. Cesedi bıraktığım yeri Salim Güran'ın görüp görmediğini bilmiyorum ancak Eğertutmaz Deresi köyün yüksek yerlerinden açıkça görülmektedir. Bu nedenle Salim Güran arkamdan beni izleyerek nereye bıraktığımı görmüş olabilir.” “BU ANLATTIKLARIM DOĞRUDUR” “ Olay tamamen yukarıda anlattığım gibi gerçekleşmiştir. Ancak ben yukarıda da anlattığım üzere kesinlikle Narin Güran'ı öldürmedim, sadece Salim Güran tarafından bana cesedin teslim edilmesi üzerine götürüp Eğertutmaz Deresine bıraktım. Dolayısıyla üzerime atılı Kasten Öldürme suçunu kabul etmiyorum.

ODADA LUMİNOL ÇALIŞMA Nevzat Bahtiyar’ın bu iddiası üzerine, Arif Güran’ın evinde kusmuk izleri yapılacak Luminol çalışmayla elde edilme ihtimali olduğu belirtildi. Bu çalışmanın yapılması için savcılığın vereceğe talimat beklenecek.