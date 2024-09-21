İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan, 41 yaşındaki Tahir Çeri ve 51 yaşındaki Erdal Sağır yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı
Adana'da feci kaza, Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düştü.
İKİ İŞÇİ MALZEMELERİN ALTINDA KALDI
AA'da yer alan habere göre bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alarak inşaata giden ölen işçilerin yakınları gözyaşı döktü.
KAZADAN SONRA ARBEDE YAŞANDI
Yaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Daha sonra cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.