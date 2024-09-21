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        Haberler Magazin İki paylaşım haftaya damgasını vurdu - Magazin haberleri

        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu

        Bu hafta en çok konuşulan paylaşımları Dilan Çıtak ile Berfu Yenenler'den geldi. Çıtak, pişkinlik sınırlarını aşıp uçakta kabin görevlisine, havaalanında ise polis memuruna ettiği hakaretlerden sonra yaptıklarından utanmadığını açıkladı. Berfu Yenenler ise dolandırılma girişimini paylaştı. Bu iki paylaşım ve diğer öne çıkan paylaşımların detayları 'Panorama'da...

        Giriş: 21.09.2024 - 00:03 Güncelleme: 21.09.2024 - 00:03
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        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
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        Bu haftanın öne çıkan paylaşımları; Dilan Çıtak, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci, Gamze Erçel, Nazan Öncel ve Berfu Yenenler'den geldi.

        DİLAN ÇITAK

        UÇAK KRİZİ

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        İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak; geçtiğimiz günlerde, THY'nin Bodrum - İstanbul tarifeli seferini yapan uçağında olay çıkarmış ve bunu üzerine 'Kara Liste'ye alındı.

        Çıtak, ayrıca 'Kara Liste'ye alınan 441'inci kişi oldu.

        Dilan Çıtak, uçak iniş için alçaldığı sıralarda, miyavlamaya başlayan kedisini pusetten çıkarıp kucağına aldı. Çıtak, kabin memurunun havacılık kuralları gereği kediyi pusete koymasına yönelik uyarısını dikkate almadı.

        Uçak, indikten sonra Dilan Çıtak ile kabin memuru arasında tartışma yaşandı. Çıtak, kabin memuruna önce hakaret edip küfretti. Ardından da saldırdı. Yaşananların ardından pilot, uçağa polis çağırdı.

        THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu.

        Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havalimanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret etti ve şu ifadeleri kullandı: Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı.

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        Tüm bunların ardından pişkinlikte sınır tanımayan Dilan Çıtak ise konunun çarpıtıldığını ifade ederek yaptıklarından utanmadığını açıkladı.

        Dilan Çıtak, ardından şu ifadeleri kullandı: Benim kedime bunu yapamazsın, başka hiçbir hayvana da bunu yapamazsın. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornom da çıkmadı! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim... Pardon ya...

        Öte yandan Dilan Çıtak'ın küs olduğu, bir süre önce soyadını kullanmayacağını açıkladığı babası İbrahim Tatlıses ise olayla ilgili olarak yorum yapmayacağını belirtti.

        DAĞHAN KÜLEGEÇ - İBRAHİM KENDİRCİ

        YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA

        2007 - 2011 arasında ekrana gelen gençlik dizisi 'Kavak Yelleri'nin oyuncuları Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, aynı karede buluştu.

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        Dizide iki yakın arkadaşları canlandıran ve proje bittikten sonra da arkadaşlıklarını devam ettiren Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

        Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ile öz çekimi "Ne haber Deniz?" notuyla yayımladı. İkili, yıllar içerisindeki değişimleriyle dikkat çekti.

        Öte yandan Dağhan Külegeç, kariyerine oyuncu olarak devam ederken, İbrahim Kendirci ise ekranlardan uzaklaşıp sevenlerinin karşısına müzisyen kimliği ile çıkıyor.

        GAMZE ERÇEL

        LEONARDO DICAPRIO KADRAJINA TAKILDI

        Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, iş için gittiği İtalya'da dünyaca ünlü bir oyuncuyu gördü.

        O oyuncu, 'Titanic' ile adını dünyaya duyuran ve birçok yapımda yer alan Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun kendisi.

        Leonardo Dicaprio'yu gören Gamze Erçel, o anı sosyal medyadan takipçilerine; "Kızlar, kimi gördüğümü söylesem inanmazsınız" sözleriyle seslendi.

        Ardından Leonardo Dicaprio ile uzaktan aynı karede yer aldığı bu karesini yayımladı.

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        Daha sonra 49 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncunun yakınlaştırıp arkasından çektiği bu fotoğrafını yayımlayan Gamze Erçel; "Hâlâ çok yakışıklı" ifadelerini kullandı.

        Gamze Erçel'in paylaştığı fotoğrafta Leonardo DiCaprio'nun kendisini maske ve şapkayla kamufle ettiği görüldü.

        BERFU YENENLER

        ARKADAŞININ KİMLİĞİYLE DOLANDIRILMAYA ÇALIŞILDI

        2015'te Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yayımladığı videolarla telefon dolandırıcılarının, Anıl Altan'ın oynadığı bir polisiye dizideki polis kimliğini kullanarak kendisini dolandırmaya çalıştığını açıkladı.

        Berfu Yenenler, peş peşe paylaştığı videoların ilkine Anıl Altan'ı etiketleyerek olayı şöyle anlattı: Bugün bana bir telefon geldi ve 'Kimliğiniz yakın zamanda çalındı mı ya da başkasına verdiniz mi?' diye sorular soruldu. Ben de 'Hayır' cevabını verdim. Bunun üzerine telefondaki kişi, 'Kimliğinizi birileri kullanıyor, sizin adınıza işlemler yapıyor. Bunu engellememiz ve suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor' şeklinde konuştu. Ben de 'Kimliğim bende, böyle bir şey yok' dedim. Bu sefer telefondaki kişi, WhatsApp'tan kendini tanıtmak amacıyla, Anıl Altan'ın polisiye bir dizide Volkan Eroğlu adlı bir komiseri canlandırdığı karaktere ait polis kimliğini gönderdi.

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        Ben de 'Beyefendi, lütfen kendinize gelin. Bu kişi benim arkadaşım. Sanıyorum beni dolandırmaya çalışıyorsunuz ama maalesef dolandıramayacaksınız. Çünkü bu kimlik, arkadaşımın bir dizide polis rolünü canlandırırken kullandığı kimlik' dedim. Bunun üzerine dolandırıcılar, beni her yerden engelledi. Ben de bütün konuşmaların ekran görüntüsünü alıp suç duyurusunda bulundum. Anıl'a ayrı, insanların böyle dolandırılmasını ayrı üzüldüm. Anıl'ın kimliğini kullanarak kimseyi dolandıramazsınız.

        Bu videolardan sonra, Anıl Altan da Berfu Yenenler'in paylaşımını kendi sayfasında paylaşarak şunları söyledi: Birçok kişi, benim oynadığım polisiye dizideki kimliğimle kandırılıyormuş. Arkadaşlar, polis ya da herhangi bir yetkili telefondan para isteyemez. Lütfen annenize, büyüklerinize bu konuda bilgi veriniz.

        NAZAN ÖNCEL

        ESTETİK DEĞERLENDİRMESİ

        Nazan Öncel, yayınladığı videoda estetikle ilgili samimi düşüncelerini dile getirdi

        "Ne olmuş Nazan sana?' diye soruyorsunuz. Ne olacak güzelim, zamanın eli değmiş diyeceksiniz" diyen Nazan Öncel, yaşlanmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

        Daha sonra sözlerine; "Yüzüme bakıyorsunuz; 15... Yaşımı soruyorsunuz 105... Öyle komik durumlara düşmek istemem açıkçası" şeklinde devam eden 68 yaşındaki şarkıcı, estetik operasyonlara dair eleştirilerde bulundu.

        Nazan Öncel; "Hayat bu, hiç belli olmaz. Belki bir gün hiç beklenmedik bir aşka toslarsam, tükürdüğümü de yalarım" diyerek, aşkın her yaşta mümkün olabileceğinin altını çizdi.

        Estetiğe karşı duyduğu saygıyı da ekleyen Nazan Öncel; "Ama yine de kendime kıyamam doğrusu. Böyle geldim, böyle gitmek isterim" dedi.

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        #dilan çıtak
        #dağhan külegeç
        #ibrahim kendirci
        #Gamze Erçel
        #Berfu Yenenler

        BURÇLAR

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