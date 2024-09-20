Günlük hayatınızı kabusa çeviren ağrıların sebebi ne? Baş ağrısının 5 farklı türü ve belirleyici unsurları!

Günlük yaşamı zorlaştıran baş ağrıları, hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Baş ağrısının birçok farklı türü bulunur ve her birinin farklı tetikleyicileri ile belirleyici unsurları vardır. Bu haberimizde, baş ağrısının beş farklı türünü ve bu türlerin nasıl ayırt edilebileceğini inceleyeceğiz. İşte detaylar!