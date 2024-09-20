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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a derbi öncesi Icardi müjdesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a derbi öncesi Icardi müjdesi!

        Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıktan çıkan Mauro Icardi'nin idmanın tamamında takımla çalışması yüzleri güldürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 20:48 Güncelleme: 20.09.2024 - 20:48
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        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        ICARDI TAKIMLA ÇALIŞTI!

        Mauro Icardi, antrenmanın tamamında takımla çalışırken, tedavisi devam eden Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.

        Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın saat 20.00’de Fenerbahçe’ye konuk olacak.

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