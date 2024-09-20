Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu

"Yeni dönem Kayalıpınar kazılarında bulunan ve bu merkezden yayınlanan yazılı belgelerden yola çıkacak olursak burası III. Hattusili'nin yani yaklaşık olarak milattan önce 13. yüzyılın başları diyelim, III. Hattusili ve ailesiyle bağlantılı yüksek görevliler ve aynı zamanda onun aile üyeleri prensler ve onunla bağlantılı kişilerin burada bulgularına ulaşıyoruz. Anadolu hiyeroglif yazılı belgeler, III. Hattusili, onun yeğeni, onun oğlu ve torununa ait olanlar. Sadece onların izlerini şu an görüyoruz. Tabii ki kentin geçmişi çok çok daha geriye gidiyor."