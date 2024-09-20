Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, derbiyle birlikte kendisini affettirmek istiyor

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Sezona kötü başlayan ve performansı eleştiri toplayan Uruguaylı file bekçisi, Fenerbahçe derbisiyle temiz bir sayfa açmak istiyor.

Galatasaray'a 2011-12 sezonunda transfer olan ve geride kalan 13 sezonda toplam 58 derbide görev yapan Muslera, Kadıköy'e hırslı gidiyor.

Bu sezon oynadığı sekiz maçın sadece birinde kalesini gole kapatabilen 37 yaşındaki eldiven Fenerbahçeli yıldızlara geçit vermeyerek hem Young Boys maçındaki kırmızı kartı hem de sezon başı performansını unutturma niyetinde.

Muslera, daha önce 26'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 4'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

REKLAM Sarı-lacivertli takımla yapılan 31 müsabakada kalesinde 25 gol gören Muslera, 14 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve beş maçta da kaleyi koruyan Fernando Muslera, bu müsabakaların yalnızca birinde gol yemedi. 5-0 sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında kalesine gelen 1 isabetli şutta gole izin vermeyen Muslera; Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise gol yedi. Ligdeki 5 maçta kalesine 16 isabetli şut çekilen Uruguaylı kaleci, bu şutlarında yüzde 75'inde başarılı olurken, 4 gole ise engel olamadı.