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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin Güran cinayeti | İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu | Son dakika haberleri

        Aileler çocuklarına "konuşmayın" mı diyor? İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!

        Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların durumlarına ilişkin psikososyal destek ekibince hazırlanan ön rapor tamamlandı. Ön raporda, "Çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri" değerlendirmesi yer aldı. Bununla birlikte çocuklara, "aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimali" rapora yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:44 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:11
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        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
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        Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarının hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri Tavşantepe Mahallesi’ne giderek psikososyal destek çalışmalarına başladı.

        7-13 YAŞ ARASI 50 ÇOCUĞA DESTEK VERİLDİ

        AA'da yer alan habere göre Narin'in kaybolmasından cesedinin bulunmasına, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarını sürdüren Bakanlık ekipleri, 7-13 yaş arası 50’ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca 3 ayrı grupta destek verdi.

        ÇOCUKLARLA İLGİLİ RAPOR HAZIRLANDI

        Güvenli alan çalışmalarından, stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden, umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlara ilişkin psikososyal destek ekibi tarafından rapor hazırlandı.

        ÇOCUKLAR KONUŞMAYARAK DURUMU BASTIRIYOR

        Söz konusu rapor, tamamlanarak bakanlığa gönderildi. Saha ekiplerinin Tavşantepe Mahallesi’ndeki çocukların durumlarına ilişkin hazırladığı ön raporda, "çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri" değerlendirmesi yer aldı.

        AİLELERİN "KONUŞMAYIN" TELKİNİ OLABİLİR

        Bununla birlikte çocuklara "aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimali"nin de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın gelen ilk raporun ardından çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesine yönelik talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda Bakanlık'ta Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar eski düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekibin oluşturulduğu öğrenildi.

        "YAS VE TRAVMA" ÇALIŞMASI YAPILACAK

        Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak Tavşantepe özel ekibinin yakın zamanda köydeki çocuklara yas ve travmalara yönelik çalışma yapılmasının planlandığı belirtildi.

        Daha kapsamlı çalışmaların, soruşturmanın tamamlanması hemen ardından başlayacağı kaydedildi.

        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
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        #narin güran
        #Son dakika haberler
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