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        Haberler Dünya Lübnan'daki patlamaların ardından gözler ona çevrildi: "MOSSAD'ın kızıl serçesi" | Dış Haberler

        Lübnan'daki patlamaların ardından gözler ona çevrildi: "MOSSAD'ın kızıl serçesi"

        Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlaması sonucu 12 kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı. İsrail'in Hizbullah'a yönelik bu siber saldırısının ardından saldırının nasıl gerçekleştiği sorusu henüz yanıt bulamadı, ancak gözler çağrı cihazlarının üreticisine çevrildi. Cihazları tedarik eden BAC şirketi ve kurucusu Cristiana Barsony Arcidiacono'nun Hizbullah'a yönelik bu saldırının bir parçası olduğu iddia edildi. Cristiana, saldırıların ardından e-postalara yanıt vermezken, sadece bir kanala açıklama yaptı ve "Çağrı cihazlarını ben üretmiyorum. Ben sadece aracıyım." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:54
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        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
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        İsrail-Lübnan hattındaki gerilim, Lübnan'da iki gün üst üste gerçekleşen patlamaların ardından had safhaya çıktı. Lübnan'da 17 Eylül günü önce çağrı cihazları, 18 Eylül'de ise telsizler hedef alındı.

        Dünyanın hiç beklemediği bu siber saldırının ardından herkes saldırıların nasıl gerçekleştiği sorusunun yanıtını arıyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da dün yaptığı açıklamada soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

        Budapeşte merkezli &quot;BAC&quot; şirketi
        Budapeşte merkezli &quot;BAC&quot; şirketi

        İlk kez New York Times'ın ortaya attığı ve daha sonra birçok yetkilinin açıkladığına göre, MOSSAD, Hizbullah'ın sipariş ettiği çağrı cihazlarının içine patlayıcı yerleştirdi. Salı günü Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından gözler bu cihazların üreticisi Gold Apollo'ya çevrildi. Tayvan merkezli çağrı cihazı şirketi Gold Apollo Lübnan'a gönderilen çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıkladı, Budapeşte merkezli şirketi işaret etti.

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        Gold Apollo, Lübnan'a ithal edilen ve daha sonra Hizbullah'ın tedarik ettiği 5 bin adet çağrı cihazının (çoğunlukla AP924 model çağrı cihazı) üretimini Avrupa'daki bir şirkete taşeron olarak verdiğini açıklayarak, marka lisansı verdikleri Budapeşte merkezli "BAC" isimli firmayı işaret etti.

        New York Times'ın 12 eski ve mevcut istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, İsrail'in cihazları kendisinin ürettiği iddia ediliyor. MOSSAD'ın geliştirdiği plan dahilinde Macaristan, Norveç ve Bulgaristan’da üç paravan şirket kurduğu öne sürüldü ve Hizbullah için üretilen ilk cihazların 2022 yazında temin edildiği iddia edildi.

        Cristiana Barsony Arcidiacono
        Cristiana Barsony Arcidiacono

        Bu süreçte öne çıkan isim ise cihazları tedarik eden BAC şirketi ve kurucusu 49 yaşındaki Cristiana Barsony Arcidiacono oldu. MOSSAD'ın operasyonuyla Hizbullah'ı tuzağa düşüren ismin Cristiana olduğu iddia edildi.

        "ÇAĞRI CİHAZLARINI BEN ÜRETMİYORUM"

        Birleşik Krallık'ta eğitim gören iş kadını, Hizbullah'a yönelik saldırıda kullanılan çağrı cihazlarını ürettiği yönündeki iddiaları reddetti. University College London (UCL) mezunu ve BAC Consultancy'nin CEO'su Cristiana Barsony-Arcidiacono, kendisinin sadece tedarik zincirinde bir halka olduğunu ve çağrı cihazlarını üretmediğini söyledi.

        Sadece NBC News'in ulaşabildiği Cristiana, "Çağrı cihazlarını ben üretmiyorum. Ben sadece aracıyım. Yanlış anladınız sanırım" dedi.

        ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

        Diğer yandan şirketin internet sitesine dünden beri erişim sağlanamıyor.

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