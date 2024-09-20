Tuvaletin beyaz perdede ilk kez göründüğü filmi biliyor musunuz? İşte bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
Sinema filmleri zorlu çekim süreçlerinden seyirciyle buluşma anına kadar pek çok heyecana şahitlik ediyor ama muhtemelen hiçbiri "Guinness Rekorlar Kitabı'na girer miyiz?" diye hesap yapmıyor. Yine de Guinness Rekorlar Kitabı'nın herhangi bir nedenle rekorlara imza atmış filmlerle dolu olduğunu biliyor muydunuz?
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1955 yılından beri her sene güncellenen Guinness Dünya Rekorları, insanın aklına gelemeyecek çeşitli rekorları barındırıyor. İnsanların ilginç özellikleri, hayvanların ilginçlikleri, doğanın hayrete düşüren görüntüleri... Peki bazı ilklere sahip olduğu için bu kitaba girmeyi başaran filmlerin b ile olduğunu söylesek...
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İşte gerek çekim aşamasında yaşanan bazı olaylar nedeniyle gerekse film ekibinden bağımsız tamamen gösterim aşamasında yaşanan bazı olaylar nedeniyle Guinness Dünya Rekorları arasına girmeyi başaran filmler...
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En sık kullanılan film ismi
IMDb'ye göre, 2024 yılı Ocak ayından itibaren Broken ismi en sık kullanılan film ismi oldu. Broken ismini taşıyan 34 uzun metrajlı film var! En sık kullanılan ikinci film ismi olarak 33 film ile Hero, 30 film ile Mother isimleri var.
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Diğer filmlerde en çok görünen film
George Romero'nun 1968 yapımı Yaşayan Ölülerin Gecesi filmi, diğer filmlerde en çok görünen film oldu. Yaşayan Ölülerin Gecesi filminden kesitler başka filmlerde tam olarak 129 kez göründü. Bunun sebebi ise oldukça komik... Filmin dağıtımcısı filmin telif hakkını almamış!
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Tuvaletin göründüğü ilk Hollywood filmi
Sinema dünyasının en sevilen isimlerinden Alfred Hitchcock'un 1960 yapımı Psycho filmi genelde banyo sahnesiyle hatırlanır ancak bu filmin bir özelliği daha var. Psycho filmi bir Hollywood filminde tuvaletin göründüğü ilk film olma özelliğini taşıyor! Ayrıca bu filmin bir rekoru daha var...
Psycho, sinema dünyasında en çok referans verilen film rekoruna da sahip. 580 film bir şekilde ona referans vererek saygı duruşunda bulunuyor...
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Fragman ile filmin yayınlanması arasındaki en uzun boşluk
Where the Wild Things Are filminin fragmanı 9 Aralık 2000 yılında yayınlandı ancak sinema tutkunlarının bu filmi izleyebilmek için dokuz yıl iki gün beklemesi gerekti! Fragmanı ile film arasında geçen en uzun süre rekoruna sahip olan filmin başından geçen ekonomik krizler ona bir rekor kazandırdı.
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Bir filmdeki en ağır kostüm
1938 yapımı Marie Antoinette filminde Norma Shearer'ın giydiği beyaz saten gelinlik, bir filmde giyilen en ağır kostüm rekoruna sahip. Elbisenin yapımında bir basketbol sahasını kaplayacak kadar kumaş kullanıldığı söyleniyor!
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En çok kullanılan film aksesuarı
Sinema sektöründe çeşitli dizi ve filmlerde en sık kullanılan aksesuar, Los Angeles'ta bulunan bir aksesuar evi olan The Earl Hays Press tarafından üretime sokulan The Recurring Newspaper'dır. İlk defa 1960'larda piyasaya sürülen gazetenin, o tarihten bu yana 10.000'den fazla film ve TV yapımında yer aldığı tahmin edilmektedir.
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Kendisine ait film müziği olan ilk film
Disney'in ilk tam animasyon uzun metrajlı filmi olan 1937 yapımı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi, aynı zamanda resmi bir film müziği alan ilk film olma özelliği gösteriyor.
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Bir filmdeki en büyük patlama sahnesi
Sinema tarihinde çok fazla patlama sahnesi çekildi ama bunların arasındaki en büyük patlama, 68,47 ton TNT eşdeğeri toplam verime sahip olan SPECTE filminin çekimlerindeki patlamaydı. 28 Haziran 2015'te Fas'ın Erfoud kentinde gerçekleşen çekimlerdeki patlamada 8 bin 418 litre gazyağının 33 kg toz patlayıcı patlatıldı.
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Kariyeri boyunca karakterleri en çok ölen oyuncu
İngiliz aktör Christopher Lee kariyeri boyunca rol aldığı 200'den fazla filmin en az 61'inde öldü! Öyle ki Lee bazı filmlerde, aynı film içinde defalarca öldü...