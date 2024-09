Tuvaletin beyaz perdede ilk kez göründüğü filmi biliyor musunuz? İşte bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler

Fragman ile filmin yayınlanması arasındaki en uzun boşluk

Where the Wild Things Are filminin fragmanı 9 Aralık 2000 yılında yayınlandı ancak sinema tutkunlarının bu filmi izleyebilmek için dokuz yıl iki gün beklemesi gerekti! Fragmanı ile film arasında geçen en uzun süre rekoruna sahip olan filmin başından geçen ekonomik krizler ona bir rekor kazandırdı.