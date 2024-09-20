Tuvaletin beyaz perdede ilk kez göründüğü filmi biliyor musunuz? İşte bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler

Tuvaletin göründüğü ilk Hollywood filmi

Sinema dünyasının en sevilen isimlerinden Alfred Hitchcock'un 1960 yapımı Psycho filmi genelde banyo sahnesiyle hatırlanır ancak bu filmin bir özelliği daha var. Psycho filmi bir Hollywood filminde tuvaletin göründüğü ilk film olma özelliğini taşıyor! Ayrıca bu filmin bir rekoru daha var...

Psycho, sinema dünyasında en çok referans verilen film rekoruna da sahip. 580 film bir şekilde ona referans vererek saygı duruşunda bulunuyor...